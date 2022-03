Nieuws gemist? Park Hoge Veluwe wil wolf weren en meisje zou in Rosmalen uit noodweer hebben gestoken

BENZINE WEG DOOR GEBOORD GAATJE IN TANK | Op een ochtend stond de Twingo droog. Terwijl Esther van Rossem uit Wijchen ’m toch echt volgegooid had. Bij het tanken ontdekte ze wat er gebeurd was. Dieven hadden een gaatje in de benzinetank van haar auto geboord. Zo was ze niet alleen haar brandstof kwijt maar had de Wijchense een schadepost van 1000 euro.

Volledig scherm Esther van Rossem bij haar leenauto. Bij haar eigen auto is een gaatje in de brandstoftank geboord en leeggehaald. © Eveline van Elk

PARK HOGE VELUWE WIL WOLFVRIJ WORDEN | Wolven houden regelmatig huis onder de dieren in Nationaal Park Hoge Veluwe. De directie van het park heeft foto’s vrijgegeven van moeflons, edelherten, reeën en wilde zwijnen die door wolven zijn gedood maar slechts ten dele opgegeten. Nationaal park De Hoge Veluwe wil de wolf voortaan helemaal weren uit het park.

PIEK IN AANTAL CORONAPATIËNTEN IN ZIEKENHUIS | De verpleegafdelingen waar mensen met een coronabesmettingen worden behandeld, beginnen in deze regio weer flink vol te lopen. Begin deze week liggen er 160 patiënten in zeven ziekenhuizen in Ede, Tiel, Nijmegen, Arnhem, Doetinchem en Boxmeer.

MEISJE ZOU UIT NOODWEER HEBBEN GESTOKEN | Het 17-jarige meisje dat verdachte is in de zaak van de dodelijke steekpartij in Rosmalen afgelopen weekend is dinsdagmiddag vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat er na onderzoek vanuit dat de verdachte zich bij het incident op zaterdagavond probeerde te verdedigen en het slachtoffer niet wilde doden. De 22-jarige Jordy Gruijters overleed na de steekpartij aan zijn verwondingen.

WILLIAM WOONT IN RUSLAND, ZO KIJKT HIJ NAAR DE OORLOG | De in Rusland woonachtige schrijver/journalist William Immink (26) heeft een geheel eigen, tegendraadse kijk op de huidige crisis in Oekraïne. ,,Poetin heeft vaak gezegd dat er rode lijnen zijn, waar het Westen maar beter niet overheen kan gaan.’’

Volledig scherm William Immink is correspondent in Rusland voor het Reformatorisch Dagblad. © Marnix Schmidt

OP STADSSAFARI DOOR NIJMEGEN | Ook in de stad bestaat zoiets als ‘natuur’. Maar zie je het ook? Boswachter Tim nam groep 8 van basisschool Petrus Canisius mee op safari. De man met de ruime spijkerbroek en Kruidvat-tas. De barbier met zijn gepommadeerde baard aan de koffie in de ochtendzon. De glazenwasser van de Yoghurt Barn met zijn telescopische zeem. Ze leven hier wel, maar lijken het zich niet te realiseren: ook midden in de stad vind je natuur.

EDESE LANGER VAST OM DOODRIJDEN BEN | De 36-jarige vrouw uit Ede die zaterdagmiddag op een parkeerplaats in Ede de 64-jarige Ben uit Gaanderen heeft doodgereden, blijft vastzitten. De rechtbank heeft haar voorarrest met twee weken verlengd. ,,Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd”, zegt haar advocaat. Het fatale incident heeft zowel in Ede als in Gaanderen een shock teweeggebracht.

‘RUSSEN WILLEN MARIOEPOL MET GROND GELIJKMAKEN’ | De Oekraïense president Volodimir Zelenski zegt dat er door de wekenlange bombardementen niets meer over is van de stad Marioepol. ,,Er is daar niets meer. Alleen ruïnes”, aldus de president in een videotoespraak. Verder zouden Russische strijdkrachten 2389 Oekraïense kinderen uit de oostelijke regio’s Donetsk en Loeganks illegaal hebben meegenomen naar Rusland. Dat twittert de Amerikaanse ambassade in Oekraïne. Alle ontwikkelingen komen voorbij in het liveblog.

HIJ DEED WAT HIJ MOEST DOEN | Een held? Sel Karatas uit Nijmegen ziet zichzelf niet zo. Toch is de bescheiden Dukenburger dinsdagmiddag door burgemeester Hubert Bruls bekroond met de oudste en belangrijkste onderscheiding voor dappere heldendaden: de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon.

Volledig scherm Held Sel Karatas krijgt een bijzondere onderscheiding van de gemeente Nijmegen, uit handen van burgemeester Bruls. © Foto: Bert Beelen

WERKSTRAF EN BOETE ATTRACTIEHOUDER | Wijchenaar Marco van As verloor in 2019 een been door een ongeluk in kermisattractie Deca Dance. De eigenaar van de attractie, Frank Vale, stond vandaag tegenover de rechter in de rechtbank van Den Bosch. Het Openbaar Ministerie eist een boete van 25.000 euro en een werkstraf van 120 uur. Vale staat terecht voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door schuld.