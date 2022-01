Nieuws gemist? Partner Peter R. de Vries maakt zich bekend en steeds meer fietsers voelen zich onveilig in het verkeer

PARTNER PETER R. DE VRIES | Ze treedt morgen uit de anonimiteit. De partner van Peter R. de Vries werkte mee aan een documentaire over haar en de vermoorde misdaadjournalist. Om hun liefde te eren. ,,We zouden dit jaar gaan trouwen. Die plannen zijn ons ontnomen. Nu ben ik in een andere werkelijk­heid beland.’’ Deze site zag de docu en sprak met de maker Simon Vuyk.

Volledig scherm Beeld uit de documentaire van de vriendin van Peter R de Vries © WNL

WILLIBRORD FREQUIN | Oud-journalist Willibrord Frequin (80) is ernstig ziek. Hoe broos hij ook is, het vuur om misstanden aan de kaak te stellen heeft hem nooit verlaten. Dat vuur was voor journalist Fons de Poel reden om over Frequin een boek te schrijven, dat op 7 februari verschijnt. ,,Hij is de meest markante televisiemaker uit de Nederlandse geschiedenis. Ik ben gefascineerd door hem.”

LINDA IS BOOS | Linda de Mol gaat haar verhaal niet doen over de gebeurtenissen rond The Voice of Holland. Gisteren werd duidelijk dat de presentatrice en zus van John de Mol al sinds 2020 wist van het vermeend seksueel grensoverschrijdende gedrag van The Voice-coach Ali B. Na alle ophef die daar op volgde, schrijft ze nu in een statement: ‘Ik heb na gisteren besloten helemaal niets meer te zeggen’.

MYSTERIEUZE DOOD | De dood van de 24-jarige Onur is met vraagtekens omgeven. De neergeschoten man uit het Zeeuwse Goes overleed donderdagavond in het ziekenhuis. De schietpartij is het gesprek van de dag. Ook in het centrum van de stad. ,,We zijn in shock’’, zegt een bekende.

Volledig scherm Sporenonderzoek in woning naar aanleiding van schietpartij © HVZeeland

KLEINZOON VOORKOMT OPLICHTING OMA | Drie oplichters hebben vrijdagavond geprobeerd een hoogbejaarde vrouw van 89 te beroven van haar pinpas in haar woning in Lunteren. Een van de drie mannen deed zich voor als ‘bankmedewerker’ en maakte de nietsvermoedende vrouw haar pincode afhandig. De drie mannen werden dezelfde avond aangehouden. Een alerte kleinzoon merkte toevallig wat er gebeurde en greep in.

ONVEILIGHEID OP DE FIETS | Fietsers voelen zich in toenemende mate onveilig in het verkeer, blijkt uit de grote enquête naar fietsveiligheid, die De Gelderlander onlangs onder haar lezers heeft gehouden. Het onderwerp leeft sterk: 2500 mensen vulden de vragenlijst in, merendeels fietsers. De toegenomen drukte op de fietspaden speelt daarin zeker een rol. Daarnaast vinden fietsers en automobilisten elkaars weggedrag een groot punt van zorg.

Volledig scherm © Marcel Kuster

STRAATRACER GEPAKT | De politie heeft zaterdag een tweede verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de straatrace in Beugen, afgelopen maandag. Het gaat om een 21-jarige man uit Groesbeek. Door toedoen van de straatracers raakte een 30-jarige zwangere vrouw - die toevallig op die plek aanwezig was - gewond. Eerder was een 20-jarige Groesbekenaar al in het vizier van de politie gekomen.

DEMONSTREREN IN AMSTERDAM | ‘Alleen Ja is Ja’; ‘Stop Victim Blaming’; ‘Seks is gedeeld genot tussen gelijken’. Honderden meisjes, vrouwen en mannen staan zaterdagmiddag op het Museumplein om onder het motto ‘No blame but Change’ te demonstreren tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Aanleiding zijn alle onthullingen rond The Voice of Holland, vertelt initiatiefneemster Mandy Sleijpen. ,,Die verhalen kwamen hard binnen bij mij. Er is een beerput open gegaan. Als ik nu niet opsta, gebeurt er straks weer niets.”

Volledig scherm Een van de demonstranten. © Jean-Pierre Jans