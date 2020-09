Nieuws gemist? Per direct mondkapjes in het héle land en automobilist rijdt bewust in op scooter in Terborg

MONDKAPJESPLICHT Het kabinet wil dat Nederlanders in het hele land vanaf nu een mondkapje gaan dragen in publieke binnenruimtes, zoals supermarkten, horeca, musea en gemeentehuizen. Het is een ‘dringend advies’. Dat heeft premier Mark Rutte laten weten tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer.

Wat vind jij? Zouden mondkapjes verplicht moeten worden in publieke binnenruimtes? Reageer op onze stelling:

Poll Een mondkapjesadvies gaat zo niet werken. De kapjes moeten verplicht worden, dat is tenminste duidelijk Eens

Oneens Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing. Een mondkapjesadvies gaat zo niet werken. De kapjes moeten verplicht worden, dat is tenminste duidelijk Eens (76%)

Oneens (24%)

AUTO RIJDT BEWUST IN OP SCOOTER Op de parkeerplaats van de Lidl in Terborg is woensdagmiddag een automobilist bewust op een scooterrijder ingereden. Ooggetuigen zagen de auto met hoge snelheid de parkeerplaats oprijden en in volle vaart tegen een man op een scooter aan knallen. Het slachtoffer wist op eigen kracht onder de auto vandaan te komen en vluchtte weg van de automobilist, die met een honkbalknuppel achter hem aan rende.

NIEUW DAGRECORD BESMETTINGEN Het aantal coronabesmettingen is tussen dinsdagochtend en woensdagochtend met 3294 gestegen. Dat is een nieuw dagrecord in de cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 20.000 nieuwe besmettingen gemeld. Ondertussen maken Nederlandse huisartsen zich grote zorgen over de continuïteit van de huisartsenzorg de komende maanden.

OOGGETUIGE TRAMAANSLAG Al bijna haar hele leven kampt Femke van Lexmond (21) met mentale problematiek, daar kwam nog eens de tramaanslag in Utrecht bij. Bij het geluid van een ambulance of politiewagen staat ze doodsangsten uit. Een speciaal getrainde hulphond kan haar helpen weer grip te krijgen op het leven.

Volledig scherm Femke van Lexmond. © Rolf Hensel

WEEK EXTRA VAKANTIE? Verleng de herfstvakantie met een week. Dat kan helpen bij het terugdringen van het aantal coronabesmettingen, omdat scholen besmettingshaarden zijn en dit extra druk geeft op teststraten en bron- en contactonderzoek. Met dit idee komen de experts van Red Team.



CORONA IN VERPLEEGHUIS Acht bewoners van woonlocatie De Vlindertuin in Berg en Dal hebben corona. Drie bewoners van de besmette woongroep zijn inmiddels overleden, maar volgens een woordvoerster is één van de overleden bewoners zeker niet aan corona bezweken.

Volledig scherm Verpleeghuis Vlindertuin in op de grens van Berg en Dal en Nijmegen. © Google

GORDON BEROOFD SBS 6-presentator Gordon Heuckeroth (52) is zaterdagnacht naar eigen zeggen ernstig mishandeld en beroofd in zijn appartement in Amsterdam-Zuid. Hij werd vastgebonden en met de dood bedreigd. De twee indringers, die een mes op zijn keel zouden hebben gezet, namen zijn pinpas, creditcards en dure sieraden mee, waaronder een Rolex-horloge.



HORECA SLUIT OM 22.00 UUR De horeca krijgt opnieuw een flinke klap te verwerken. Dinsdagavond moesten de kroegen en restaurants voor het eerst om 22.00 uur leeg zijn. In Arnhem hebben ze wel begrip voor de maatregelen: ,,Maar het is wel balen.’’

Wil je nooit meer nieuws missen uit jouw regio en daarbuiten? Download dan onze nieuwsapp voor je iPhone of Android-telefoon en zet notificaties aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.