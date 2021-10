Nieuws gemist? Per ongeluk écht iemand doodgeschoten op Amerikaanse filmset, en Ingrid's hond Djemi werd zomaar ontvoerd

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem! De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van vrijdag 22 oktober.

WOONPROTEST IN ARNHEM De organisatie van het Arnhemse woonprotest verwacht zondag zo’n vijfhonderd tot zeshonderd deelnemers op de Markt. De demonstranten willen een einde aan de nijpende woningnood. Ga jij ook?

KOKEN MET MARIE Elke week deelt Marie van Gaal uit Drempt in deze rubriek een ander recept. Ze kookt geregeld voor grote groepen en geeft kookworkshops. Haar passie is gezond en lekker koken met een klein budget. Dit keer op het menu: geitenkaascrème met abrikoos.

ALLE WEGEN STONDEN VAST De file is weer terug van weggeweest, en hoe: vrijdagmiddag vanaf 15.00 uur stonden de belangrijkste wegen rondom Nijmegen, Arnhem en Veenendaal muurvast. Het was volgens de ANWB de drukste spits van 2021!

DODELIJK SCHOT OP FILMSET Acteur Alec Baldwin (63) heeft gisteren een dodelijk schot gelost met een vuurwapen op een filmset in de Amerikaanse staat New Mexico. Een 42-jarige vrouw, cameravrouw Halyna Hutchins, is om het leven gekomen, meldt de politiekorpschef van Santa Fe. De 42-jarige regisseur Joel Souza is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht, maar zou inmiddels het hospitaal hebben verlaten.

HOND GESTOLEN Dognapping. Of, in goed Nederlands, hondendiefstal. Ingrid van Wolferen uit Westervoort kreeg ermee te maken, maar had geluk. Na vier dagen had ze haar Djemi weer terug.

Volledig scherm Ingrid van Wolveren met haar hond jamie. die een jaar terug is gestolen. dognapping. Westervoort. © Rolf Hensel

GEEN MONDKAPJES IN TAXI'S? Taxichauffeur Jan Verniers uit Arnhem is een actie begonnen tegen de mondkapjesplicht in taxi’s en het openbaar vervoer. ,,Ik vervoer vaak oudere kwetsbare mensen voor regionaal vervoerder Avan, die vaak buiten adem raken van zo’n kapje. Hygiënisch ermee omgaan is onmogelijk. Het kapje is schijnveiligheid. Naar mijn idee is dat ook wetenschappelijk bewezen. Laten ze het per direct afschaffen.”

OEPS, EEN UITNODIGING? Verschillende ziekenhuizen hebben fouten gemaakt bij het versturen van de uitnodigingsbrieven voor de derde coronaprik. Kwetsbare patiënten kregen óf verkeerde brieven óf ten onrechte een brief voor zo’n boosterprik. Ook overleden patiënten kan een brief zijn gestuurd.