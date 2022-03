Nieuws gemist? Personeel met corona gewoon aan het werk in ziekenhuis en frietje oorlog in de ban

VERPLEEGKUNDIGE MET CORONA? AAN HET WERK | Ziekenhuispersoneel dat positief getest is, maar zich prima voelt kan vanaf nu worden gevraagd tóch te komen werken. Het aantal besmettingen onder het personeel is zo explosief gestegen dat de Brabantse ziekenhuizen deze maatregel per direct invoeren. ‘Coronabeleid wordt griepbeleid om patiënten te kunnen blijven behandelen’.

Volledig scherm Verpleegsters op de cohortafdeling van het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis. © Archieffoto ANP

TIM HOFMAN BIJ BERT'S ANIMAL VERHUUR | ‘Diep geschokt’, was Sabrina Martens uit Pannerden, toen ze bij Bert’s Animal Verhuur in Appeltern kwam om een minivarkentje te kopen. ,,Ik heb nog nooit zo’n gruwelijke vorm van dierenverwaarlozing gezien.” Ze zocht contact met BNNVARA’s BOOS. Samen met programmamaker Tim Hofman ging ze verhaal halen bij eigenaar Bert Roelofs. De reportage is vanaf donderdagmiddag op YouTube te zien.

JONGSTE KANDIDAAT KOMT UIT RHENEN | Jelte (18) kan een van de jongste raadsleden van Nederland worden: ‘Ik de nieuwe Mark Rutte? Misschien.’ Jelte Kolkman uit Rheden is na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart - hij staat op plek 2 bij de VVD- misschien wel het jongste raadslid van Nederland. Deze donderdag is hij 18 jaar geworden.

OORLOG IN OEKRAINE | De delegaties van Oekraïne en Rusland zijn een derde ronde van overleg binnenkort overeengekomen. Ook de tweede ronde vandaag in Belarus leverde niet de resultaten op waarop Oekraïne had gerekend, zei een Oekraïense onderhandelaar. Er zou onder meer over een staakt-het-vuren worden gesproken. Volg alle ontwikkelingen rondom de oorlog in Oekraïne in dit liveblog. Ruslands president Vladimir Poetin krijgt van bijna geen enkel land steun voor zijn gewelddadige invasie van Oekraïne. Rusland grossiert in desinformatie als het om de oorlog gaat.

Volledig scherm Moeder met kind schuilen voor de bommen in het station van Lviv in West-Oekraïne. © AFP

POLITIEPROTEST IS BRULS EEN BRUG TE VER | De politievakbonden zijn woest op burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen. De agenten wilden deze donderdag de Waalbrug in zijn stad drie uur blokkeren om actie te voeren voor een betere cao, maar dat vond Bruls geen goed idee.

FRIETJE OORLOG GAAT IN DE BAN | Een frietje oorlog bestellen? Bij de bekende Nijmeegse cafetaria Piccolino aan de Lange Hezelstraat kan het niet meer. Vanwege de oorlog in Oekraïne is de snackbar per direct gestopt met het gebruik van de term ‘frietje oorlog’.

BONY SPREEKT | Voetballer Wilfried Bony leeft op bij NEC: ‘Ik vroeg aan de dj van Vitesse of hij Daddy Cool kon draaien als ik zou scoren in GelreDome.’ Bony doorbreekt de stilte na zijn geruchtmakende transfer naar NEC. De 33-jarige spits over haatreacties, een opmerkelijk verzoek aan de dj van Vitesse en zijn toekomst.

Volledig scherm Wilfried Bony. © Pro Shots / Erik Pasman

NOG DUURDER? | De gemiddelde adviesprijs voor een liter benzine in Nederland stijgt vrijdag naar verwachting in recordtempo. Volgens oprichter Paul van Selms van consumentencollectief UnitedConsumers ziet het ernaar uit dat de gemiddelde adviesprijs van benzine met 4 cent per liter stijgt. Het gaat daarbij wel om een voorlopig gemiddelde.

WAAR IS DIE FLAPPENTAPPER? | Het wisselt per stad enorm hoe makkelijk je contant geld kunt opnemen bij een geldautomaat. De ene stad heeft er naar verhouding namelijk veel meer dan de andere. Zo heeft Arnhem twintig geldautomaten per 100.000 volwassenen, in Ede zijn dat er maar elf.

NA DE CARNAVALSPIEK NU HET CORONADAG IN | Een fantastische carnaval na twee jaar corona-ellende, waarin ook hun kroeg meer dicht dan open was. Dat pakken ze Marleen Smits niet meer af. Maar café Kansas in Cuijk van haar en manlief Bram Kuipers moet nu toch echt weer enkele dagen dicht. Boosdoener: corona.

Volledig scherm Marleen Smits is met de grote schoonmaakbeurt bezig in haar café Kansas in Cuijk. © Ed van Alem © Ed van Alem

VIDEO NIEUWS UPDATE DONDERDAG | Dagelijks praten we je bij over het nieuws uit onze regio en daarbuiten. Met vandaag: Bij deze frietzaak verdwijnt patatje oorlog en het laatste nieuws van de oorlog in Oekraïne.