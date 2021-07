Nieuws Gemist? Peter R. de Vries neergeschoten, 20 procent van coronabesmettingen in horeca

Peter R. de Vries neergeschoten Schokkend nieuws: Misdaadjournalist Peter R. de Vries is vanavond neergeschoten op de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. Dat bevestigen meerdere bronnen tegen deze site. De Vries is zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De schutter zou nog voortvluchtig zijn.



Collega's uit de showbizzwereld reageren geschokt op het nieuws. Lees meer.



Veel positief geteste mensen hebben het coronavirus opgelopen in een café of discotheek. Van de nieuwe gevallen waar de bron van bekend is, is bijna 19 procent besmet geraakt tijdens een bezoek aan de horeca. Het aantal nieuwe coronabesmettingen zit in de lift, nadat een week geleden versoepelingen zijn ingegaan.

Mensen krijgen daarbij de gelegenheid om na een eerste keer AstraZeneca een vaccin BioNTech/Pfizer te ontvangen. Volg het laatste nieuws in ons liveblog.



Op begraafplaats Beukenhage in ’s-Gravenzande zijn vannacht rond de 150 graven vernield. De politie is een groot onderzoek gestart. Over de hele begraafplaats liggen grafstenen die gebroken op de grond liggen. Ook zijn er bloemen, decoraties en speelgoed bij de graven vernield.

Volledig scherm Op begraafplaats Beukenhage in ’s-Gravenzande zijn vannacht rond de 150 grafstenen vernield. De politie is een groot onderzoek gestart. © Rianne de Zeeuw

Het kabinet trekt de coronateugels lichtjes aan na een flinke stijging van het aantal infecties. Mensen die een Janssen-prik halen, moeten alsnog twee weken wachten voordat ze een discotheek in mogen. Ook krijgen horecazaken een laatste kans: als het toezicht op op toegangstesten niet beter wordt, ‘gaat de tent dicht’, waarschuwt minister Grapperhaus (Justitie, CDA).



Hij kan niets meer, ligt permanent in bed. Elke prikkel doet pijn of kost energie. De brandstof is op. Perspectief is er niet. Maar de instanties denken dat Gert-Jan van Duren (58) wel weer aan het werk komt. Morgen gaat de doodzieke Almeloër per Wensambulance naar de rechtbank. En volgt hij liggend het juridische gevecht voor volledige afkeuring.

Volledig scherm © Bert Kamp

De contactgegevens van zeker 460 bezoekers van discotheek City Lido, zijn per ongeluk op straat komen te liggen. Bij het bron- en contactonderzoek heeft de GGD een fout gemaakt. Het incident is bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld.



Spuug-, spuug-, spuugzat is boerin Monique Weiden het. Man, al die krantenkoppen: ‘Boeren moeten verdwijnen’. ‘Geen plek voor de landbouw’. ‘Veestapel halveren.’ Woensdag, de actiedag, vechten de boeren voor hun bestaan, zegt de boerin uit Beltrum. Het gonst bij haar in de Achterhoek, oproer kraait in heel boerenland. ,,De trekkers worden weer opgestart.’’

Volledig scherm Monique Weiden. © Jan Ruland van den Brink

De fecaliën stroomden vorige week maandag rijkelijk over het buitenterrein van Scouting St. Andries in Weurt. Maar pas na reparatie van de riolering was er echt stront aan de knikker. Of ze even 2434 euro wilden afrekenen. ,,Dat geld is bestemd voor onze scouts, maar we moesten gewoon betalen.”

Een 84-jarige man uit Hummelo die maandagmiddag zwaargewond raakte bij een eenzijdig ongeval op de Zutphenseweg (N314) bij Hummelo, is dinsdag aan zijn verwondingen overleden in het ziekenhuis. De man reed van Toldijk richting Hummelo, toen hij mogelijk onwel werd achter het stuur.

Een hond is dinsdagmiddag bij een vrachtschip in Rhenen te water geraakt en in de draaiende schroef van het schip verstrikt geraakt. De hond heeft het incident niet overleefd. Hulpdiensten werden kort na 14.00 uur opgeroepen. De brandweer en een duikteam uit Amersfoort kwam met spoed naar de Veerweg waar het schip aan de kant lag.



Met betraande ogen doet ze haar verhaal en soms barst ze in huilen uit. Henny du Pree woont in de Oosterse Gorzen in Oud-Beijerland, de wijk waarvan de woningcorporatie heeft besloten dat ze wordt gesloopt. En dat voelt voor veel bewoners alsof hun wereld vergaat. ,,We worden zo even opzijgeschoven, maar we laten het er zeker niet bij zitten.”

