Nieuws Gemist? Peuter verdrinkt • Meer jongeren in ziekenhuis door combinatie van alcohol en hitte

ARRESTANT OVERLEDEN | De 37-jarige Hengeloër, die vorige week onwel werd na zijn aanhouding, is overleden. Dat heeft de advocaat van de familie, Richard Korver, vanmiddag bekendgemaakt. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend.

PETER R DE VRIES | De strafzaak tegen de twee vermeende uitvoerders van de moord op Peter R. de Vries moet mogelijk helemaal opnieuw worden behandeld. Eén van de rechters is inmiddels geëmigreerd en vervangen. De wet schrijft dan voor dat de zaak over moet.

DE DAG NA EXPLOSIE ZUTPHEN | Ze dacht eigenlijk aan een bom. Dat zegt een bewoner van het appartementencomplex in Zutphen dat gisteren grotendeels is verwoest door een explosie. Ze vluchtte na de ontploffing in een badjas de straat op. ,,De buren moeten een engeltje op hun schouders hebben gehad. Anders hadden zij dit niet overleefd.”

WATERBEDRIJF VITENS | Je zwembadje vullen met drinkwater is met de huidige droogte bijna een misdaad, dus dat waterbedrijf Vitens zelf doodleuk duizenden liters in een Oldebroekse sloot loosde, zorgde daar voor weinig begrip. Het waterbedrijf snapt die emotie, maar stelt dat van verspilling geen sprake is.

BREAK FREE | In het najaar van 2019 maakt Emma Arfman (23) de reis van haar leven. Het gaat vreselijk mis. Voor het programma Break Free gaat vader Bert terug naar Zuid-Amerika.,,Als ouder je kind overleven, dat hoort niet.’’

PEUTER VERDRONKEN | Op camping Huttopia in Herkenbosch heeft zich woensdagmiddag een drama afgespeeld toen een jongetje van drie jaar verdronk in het zwembad.

HELDHAFTIGE AGENT | Agent Luuk waagde woensdag zijn leven voor een verwarde man op snelweg A65. Pas toen hij beelden van zijn reddingsactie terugzag, sloeg de schrik hem om het hart. ,,Ik dacht: shit, dit had héél anders af kunnen lopen,” vertelt hij een dag later.

Volledig scherm Agenten halen verwarde man van de A65. Links agent Luuk. © BD

LUNCHBOX | De politie Veenendaal wilde een compliment uitdelen voor zijn mooie schakelbrommer en hem er tegelijkertijd op wijzen dat zijn verlichting niet aanstond. ‘Thomas’ zat daar echter niet op te wachten. Hij ging er gauw vandoor en verloor in alle haast zijn lunchbox.

KATTEN BILLY EN FRENKY | ,,Billy en Frenky uit elkaar halen dan? Allebei een kat?” Wat de kortgedingrechter in Arnhem ook probeerde, het lijkt er niet op dat een vrouw uit Tiel en haar ex-vriend uit Apeldoorn een millimeter naar elkaar willen toegeven in de strijd om hun katten Billy en Frenky. De rechter in Arnhem moet een knoop doorhakken.

PROTEST TEGEN OMGEKEERDE VLAG | Groen en geel ergert Henk de Jong uit Ellecom zich aan de omgekeerde vlaggen van het boerenprotest. Daarom klom hij op een ladder om eigenhandig de nationale driekleur op te hangen langs de Zutphensestraatweg in Spankeren.

NIEUWE SPELER VOOR VITESSE | Vitesse is rond met Kacper Kozlowski. De Poolse international wordt voor een jaar gehuurd van de Engelse club Brighton & Hove Albion. Hij is de zevende nieuweling in de selectie van de Arnhemse eredivisionist.

STUDENTENINTRODUCTIE NIJMEGEN | Het is drukker dan ooit tijdens de studentenintroductie: door het samenvallen van de intro’s van de universiteit en hogeschool wordt de binnenstad van Nijmegen nóg meer dan andere jaren overspoeld door feestende studentengroepjes. Het zorgt voor blije gezichten bij studenten en gemopper bij centrumbewoners. ,,Het is een losgeslagen bende.” De combinatie van hitte en alcohol zorgt er wel voor dat de afgelopen dagen meer jongeren in het ziekenhuis zijn behandeld vanwege een alcoholvergiftiging.

CHALETS VOOR ARBEIDSMIGRANTEN | Hoe regel je snel en degelijk onderdak voor Oost-Europeanen die hier werken? Met chalets voor in totaal 240 mensen, zegt het bedrijf KaFra. Dat kan bijvoorbeeld in Rijkevoort.