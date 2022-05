Nieuws gemist? Pleegmoeder gezocht voor shetlandveulen Guusje • René vertelt over zijn onderzoek naar bedrijfsongevallen

DODELIJK DRAMA Bij een schietpartij op een zorgboerderij in Alblasserdam (Zuid-Holland) zijn vanochtend een 16-jarig meisje en 34-jarige vrouw doodgeschoten. Twee anderen raakten zwaargewond. Er was al snel een verdachte opgepakt, genaamd John S. Hij stond bij de politie al jaren bekend al ‘verward en overlastgevend.’

ROZE TRUI De Nederlander Mathieu van der Poel heeft de eerste roze trui veroverd in de Giro d’Italia. In de 195 kilometer lange rit van Boedapest naar Viségrad was hij in een sprint heuvelop net iets sneller dan Biniam Girmay. De Nederlanders Wilco Kelderman (5de) en Bauke Mollema (7de) finishten ook van voren.

‘OPPASOPA’ Een 74-jarige man uit Duiven die tientallen jaren kinderporno verzamelde en tijdens het oppassen op een 3-jarig meisje zelf pornografische foto’s van haar maakte, is veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur. Daarnaast kreeg hij nog een grotendeels voorwaardelijke celstraf.

Volledig scherm Het shetlanderveulen Guusje met moeder Lizzy, die op vrijdagochtend 6 mei overleed © dg

PLEEGMOEDER Verdriet en blijdschap wisselen zich in een rap tempo af bij inwoners van Varsselder-Veldhunten. Daar werd op de dierenweide afgelopen woensdag shetlandveulen ‘Guusje’ geboren. Goed nieuws. Maar de feeststemming was niet van lange duur. Moeder Lizzy overleed twee dagen later. De verzorgers zoeken nu een pleegmoeder.

IN HET HARNAS Met sporenonderzoek, getuigen horen, filmbeelden of computerbestanden bekijken, doet de Arbeidsinspectie onderzoek. Soms blijft onduidelijk hoe een ongeluk kon gebeuren, zegt René Rietveld, inspecteur van de Arbeidsinspectie. Beluister hieronder de podcast in onze serie ‘In het harnas’.

FEYENOORD FINALIST Een historische avond, gisteren, voor Feyenoord. De Rotterdamse ploeg hield in Marseille knap stand tegen Olympique en bereikte daarmee de finale van de Conference League. Daarin treffen de Rotterdammers eind deze maand AS Roma, dat eerder Vitesse uitschakelde.

Volledig scherm De spelers van Feyenoord vieren het bereiken van de finale © ANP

HOOFDAGENT Een hoofdagent, van destijds 34 jaar, uit Wijchen is voor seksueel misbruik van een toen 14-jarig meisje veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden waarvan de helft voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Het ging de eerste keer mis op een vakantie in Texel in 2015. Hij liet haar porno zien, en zat toen aan haar borsten en billen. In de maanden erna ging het van kwaad tot erger.

BEGRAAFPLAATS De militaire begraafplaats Jonkerbos in Nijmegen is weer schoon. Van de hakenkruizen, Oekraïense vlaggen en anti-Russische teksten die woensdag door vandalen zijn aangebracht, is vrijdagmiddag weinig meer te zien. Al hebben sommige graven wel lichte schade opgelopen en zijn sommige graffiti-letters nog licht te lezen.