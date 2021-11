Nieuws gemist? Pluisje zit al ruim een jaar in een hok in een pension en Adrie en Miep moeten na 45 jaar woning uit

KINDERPORNO Een 39-jarige vrouw uit Roermond zou haar eigen kinderen gebruikt hebben in kinderpornofoto’s- en video’s. Dat meldt De Limburger, op basis van het Openbaar Ministerie. De vrouw zou dat in opdracht hebben gedaan van een 39-jarige Drent, woonachtig in Hoogeveen. Hij wordt ook verdacht van seksueel misbruik van vijf meisjes, bleek dinsdag in de rechtbank in Assen.

HEUMENSOORD De noodopvang voor Afghaanse evacués gaat misschien toch niet al op 1 januari dicht. Ondanks de kritiek die er is op de omstandigheden waarin ze moeten leven, sluit de Nijmeegse burgemeester Bruls niet uit dat de opvang nog langer open blijft. ,,Uiteindelijk is het een afweging van belangen: wat is immers het alternatief voor de opvang op Heumensoord?’’

Volledig scherm Heumensoord. © Paul Rapp

VADER ZIET ZOON VOOR LAATST VOETBALLEN Jelle van de Sande brak zaterdagavond zijn enkel bij zijn debuut in het eerste elftal van eersteklasser RKHVV tijdens de Betuwse derby tegen Bemmel. Langs de kant van het veld in Bemmel stond zijn ernstige zieke vader. Voor het laatst. ,,Hij zal niet lang meer leven, dus zal hij me niet meer zien spelen. Dat maakt het extra verdrietig.”

Volledig scherm Jelle van de Sande en zijn ernstig zieke vader Guido. © Fons Sluiter

JANSSEN Nederlanders die ingeënt zijn met het Janssen-vaccin komen mogelijk snel in aanmerking voor een extra boosterprik. Het demissionaire kabinet wil een spoedadvies hierover van de Gezondheidsraad. Dat komt volgende week.

WAAKHOND IN PENSION Pluisje is een ruwe ongepolijste diamant van dik zeventig kilo. Als pup van 4 maanden kwam hij in het Osse pension van Piet Tonies. En daar zit de Russische waakhond nu nog steeds. Ongetraind en ongewenst: zijn baasje komt hem maar niet ophalen.

Volledig scherm Bij Tonies Dierenpension te Oss zit al meer dan een jaar en hond die maar niet opgehaald wordt. © Van Assendelft Fotografie

CORONA IN LENT In verpleeghuis St. Jozef in Lent is corona uitgebroken. Bijna de helft van de 28 bewoners, die vrijwel allemaal gevaccineerd waren, is besmet. Een klein aantal is volgens bestuurder Michel Hodes van RijnWaal Zorggroep ‘flink ziek’. Om het tij te keren, moeten de bewoners volgens hem zo snel mogelijk de derde coronavaccinprik krijgen.

HERLINGS KAMPIOEN Met overmacht en in stijl is Jeffrey Herlings voor de tweede keer wereldkampioen motorcross geworden. Hij greep vroeg in de laatste manche de voorsprong en verzekerde zich daarmee van de titel, in het Italiaanse Mantova.

Volledig scherm Jeffrey Herlings © Red Bull

WONING WORDT GESLOOPT Adrie en Miep van der Horst moeten hun huurhuis in Westervoort verlaten, na meer dan 45 jaar. Hun woning wordt gesloopt, maar de zeventigers weigeren vooralsnog te vertrekken. Het voelt niet eerlijk, vinden ze. ,,Mentaal is het heel zwaar.”

GEERTJE STUURT BRIEF OVER JANSSEN De effectiviteit van alle coronavaccins kachelt achteruit. Maar bij het Janssen-vaccin gaat het wel erg hard, blijkt uit onderzoeken. Geertje de Laat uit Arnhem schrikt daar enorm van. Iedereen met het Janssen-vaccin moet sneller die boosterprik kunnen krijgen, schrijft ze in een brief aan minister Hugo De Jonge.

Volledig scherm Geertje de Laat voelt zich niet veilig met haar Jansen vaccin en heeft een brief geschreven naar Hugo de Jonge. © Rolf Hensel