Nieuws Gemist? Poedel vermist na Vierdaagsefeesten • Doodgestoken baby Emily naar laatste rustplaats

REDDERS IN NOOD | Sarah van der Hoek en Dave van Heel uit Zevenaar twijfelden geen seconde toen zij een 9-jarig Syrisch meisje en haar vader woensdagavond bijna zagen verdrinken in recreatieplas de Breuly in Oud-Zevenaar. Ze doken direct het water in en brachten de twee in veiligheid. ,,Het besef komt nu pas. Zij hadden gewoon dood kunnen zijn als wij niet hadden ingegrepen. Heel heftig.‘’



VIA GLADIOLA | De Vierdaagse die eigenlijk een driedaagse was. Zo zal de 104de editie van het grootste meerdaagse wandelevenement ter wereld de geschiedenisboeken in gaan. Vandaag was de laatste de dag. Vanmiddag kwamen de wandelaars over de finish bij de Via Gladiola.

SNACK BIJ DE BORREL | Politici staan soms te boek als zakkenvullers, maar de raadsleden van Duiven zijn maagvullers. Deze week stemden zij unaniem in met het voorstel van de PvdA om voortaan na de raadsvergadering bitterballen geserveerd te krijgen bij de borrel.



NEDERLANDERS OMGEKOMEN IN FRANKRIJK | Twee Nederlanders van rond de zestig zijn donderdagmiddag omgekomen bij een auto-ongeluk in Zuid-Frankrijk. De derde inzittende, naar verluidt de 54-jarige bestuurder, raakte zwaargewond. Ze botsten frontaal op een andere auto. Daarin zaten twee vrouwen (42 en 40 jaar) en twee kinderen (8 en 10 jaar oud). Zij liepen allen verwondingen op.



LAPORTE WINT ETAPPE | Christophe Laporte heeft de negentiende etappe in de Tour de France gewonnen. Hij was de sterkste in de vlakke, maar onrustige etappe over 188 kilometer van Castelnau-Magnoac naar Cahors. De 29-jarige Fransman zorgde daarmee voor alweer de vijfde dagzege voor Jumbo-Visma in deze Tour en ook voor het eerste Franse dagsucces.

Bekijk hier onze nabeschouwing op etappe 18:

PETER GILLIS | Peter Gillis, bekend realityster van SBS, zou eind mei zijn vriendin Nicol hebben mishandeld op het vakantiepark Prinsenmeer in Ommel. Zijn advocaat Ton van de Biezenbos ‘ontkent noch bevestigt’ dit.



BESTORMING CAPITOOL | Tijdens de bestorming van het Capitool was het leven van de Amerikaanse vice-president Mike Pence direct in gevaar. Dat vonden zijn beveiligers op 6 januari vorig jaar. Zij wilden al afscheidsboodschappen voor hun familie doorgeven. President Trump deed onderwijl niets. Hij keek televisie en kwam urenlang niet in actie. ‘Niets kon hem in beweging krijgen’, klinkt het.



EEN HUIS VOL | Het televisieprogramma Een Huis Vol verwelkomt een nieuwe familie. Hoe het is om een groot gezin te hebben? Dat laat de Werkendamse schippersfamilie Zeldenrust komende weken zien in het populaire tv-programma. Opvallend: de namen van de acht kinderen beginnen allemaal met de J.

BABY EMILY | In de armen van haar moeder en oom is baby Emily naar haar laatste rustplek gebracht op de Rotterdamse begraafplaats St. Laurentius. Het kleine meisje mocht nog geen zes maanden oud worden. De vader zou haar eigen dochter hebben doodgestoken. ,,Er is één vraag die open blijft staan: Waarom? Waarom?’’



JEUGDGEZONDHEIDSZORG | De druk op de jeugdgezondheidszorg wordt steeds groter, terwijl het werk toeneemt. De GGD Gelderland-Midden waar onder meer Arnhem, Ede, Lingewaard, Overbetuwe en Westervoort onder vallen, heeft zo’n groot personeelstekort dat jonge kinderen minder vaak naar het consultatiebureau kunnen.



POEDEL VERMIST | Het uitlaten van haar poedel tijdens de Vierdaagsefeesten is voor Charlotte uitgelopen op een drama. Haar 14 weken oude pup Beertje verdween in de nacht van donderdag op vrijdag tijdens de feesten in het centrum van de stad. Ze heeft de hele nacht tevergeefs gezocht naar de abrikooskleurige poedel. ,,Ik ben ten einde raad.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.