Nieuws gemist? Poes Pip 13 keer beschoten met buks • Hoogste generaal neemt deel aan Pride Canal Parade

WOLVENJONGEN | In het Nationaal Park De Hoge Veluwe zijn twee wolvenwelpen gezien, meldt de Zoogdiervereniging zaterdag op basis van een foto uit het gebied. Dat zou de vierde wolvenroedel in Nederland betekenen.

TOPSPORT-FAMILIE | Rens Teunissen van Manen won vorige maand goud en zilver bij het EK mountainbiken voor junioren. Broertje Mads timmert bij dezelfde sport aan de weg, moeder Lonneke Janssen was ooit topbadmintonster. Een portret van een topsportgezin uit Oosterbeek.

VERDRONKEN VROUW GEVONDEN | Op de rivier de Lek bij Lopik en Ameide is vrijdagavond een plezierjacht met daarop een gezin overvaren door een binnenvaartschip. Een 35-jarige vrouw uit Veenendaal, naar wie massaal werd gezocht na de botsing op het water, is zaterdag teruggevonden in het gezonken bootje. De vrouw is door verdrinking om het leven gekomen.

ARCHIE OVERLEDEN | De behandeling van het hersendode Britse kind Archie Battersbee is vandaag definitief stopgezet. De jongen overleed kort daarna, melden Britse media. De 12-jarige Archie werd rond 11.00 uur (Nederlandse tijd) van de beademing gehaald en zou twee uur later officieel dood verklaard zijn.

KAT 13 KEER BESCHOTEN | Verbijsterd is baasje Jacqueline Bens uit Haps. Haar poes Pip werd vorige week beschoten: 13 keer een voltreffer met een luchtbuks. Pip leeft godzijdank nog, hoewel daar een levensreddende operatie voor nodig was. Wel ligt het dier aangeslagen in haar mandje.

TOCH DIE SLUIPROUTE | ,,U mag hier echt niet in, meneer. Twee weken lang, ja. Ik kan het ook niet helpen.” De verkeersregelaar bij de Delenseweg is de gebeten hond bij automobilisten, nu de A50 tussen Arnhem en Apeldoorn afgesloten is. Toch wordt stiekem geprobeerd om de sluiproute via Hoenderloo te nemen. En dat leidt soms tot frustraties...

Volledig scherm De Delenseweg van Schaarsbergen naar Hoenderloo zit dicht om sluipverkeer vanaf de afgesloten A50 te voorkomen. © Armon Veeneman

AFSCHUW BIJ LEZERS | Radicale boeren onder leiding van Farmers for Defence-voorman Mark van den Oever uit Sint Hubert dreigen met ‘de hardste acties’ ooit. Die oproep kan op steun, maar vooral ook keiharde kritiek vanuit de samenleving rekenen, zo blijkt uit een oproep van De Gelderlander aan lezers, met de vraag of er nog begrip is voor de houding van de actieboeren.

FRONTFOTOGRAAF LEGT OEKRAÏNE VAST | Het moment dat er inslagen waren van raketten en mortieren, op amper 200 meter van de plek in Charkov waar hij foto’s stond te maken, toen voelde Jesper Peeters zich wel even onveilig. De 22-jarige fotograaf uit Doetinchem hield er al rekening mee dat het risicovol was zich aan het front in Oekraïne te begeven. Maar daardoor liet hij zich niet tegenhouden. Hij maakte een indrukwekkende fotoserie die je hier kunt zien.

HOOGSTE GENERAAL BIJ CANAL PRIDE | Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim voer vanmiddag mee met de Canal Parade in Amsterdam. Het is voor het eerst dat de hoogste militair van ons land meedeed met de botenparade tijdens Pride. ,,Of je nou lesbisch, homo of biseksueel bent, ik vind het allemaal prima.”

Volledig scherm Commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim op een boot van Defensie tijdens de Canal Parade. © ANP

NEDERLANDS STEL DOOD DOOR VAL | Een man (76) en vrouw (66) uit Nederland zijn in het zuiden van Frankrijk om het leven gekomen tijdens een wandeling in een ruig rotsachtig gebied vlakbij de camping waar ze verbleven. Het drama vond donderdag plaats in Rosières in de Ardèche. Wandelaars zagen de lichamen van de twee vakantiegangers omstreeks 16.45 uur liggen aan de voet van een steile helling met los gesteente.