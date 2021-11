Nieuws Gemist? Politie pakt al 51 relschoppers Rotterdam op en Chantal kan door lachgas niet meer lopen

RELSCHOPPERS AANGEPAKT | De politie zet twintig rechercheurs, een zogenoemd Team Grootschalige Opsporing (TGO), in op de zaak rondom de rellen op de Coolsingel afgelopen vrijdag. Het team gaat, onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM), op zoek naar meer relschoppers. ,,Ze gaan zo snel mogelijk en zo veel mogelijk relschoppers identificeren en aanhouden”, aldus de politie zondag. Lees meer.



Vandaag was het opnieuw onrustig rond verschillende voetbalwedstrijden in de eredivisie. De ‘avondwedstrijd’ Cambuur-FC Utrecht werd al in de eerste minuut stilgelegd omdat vuurwerk het stadion in werd gegooid.



STATIONSPIANO AAN BARRELS | De piano op station van Nijmegen is zondagochtend totaal vernield. De politie zou de vermoedelijke dader aangehouden hebben. De verontwaardiging op sociale media is groot. ‘Schandalig’, ‘stumper’ en ‘hersenloos volk’, zo klinkt het op de socials. Ook Lance, een van de vaste bespelers van het instrument, staat perplex: ,,Wie doet nou zoiets.’’



MEISJE OVERLIJDT BIJ ONGELUK | Een 16-jarig meisje uit Markelo is zondag om het leven gekomen bij een verkeersongeval in haar woonplaats. De fietsster kwam in aanrijding met een auto. Lees meer.

BRANDEN IN WAARDENBURG Een stapel autobanden stond zaterdagavond in brand in Waardenburg, ter hoogte van de kruising van de Steenweg met de Meerwijk. Het is niet de eerste keer dat er - in aanloop naar de jaarwisseling- brandjes worden gesticht in Waardenburg.



CORONAGOLF EIST ELF LEVENS IN ZORGCENTRUM | Elf bewoners van Zorgcentrum Anker in Kesteren bezweken binnen twee weken aan de gevolgen van een coronabesmetting. De impact was groot eind oktober, begin november. Lijkwagens reden af en aan. Directeur Dick van Bodegraven blikt terug op ‘de heftigste tijd’ sinds hij vijf jaar geleden aantrad in Kesteren. ‘Het overkwam ons, zo voelde het.’



OPERAZANGER OVER PARKINSON | Na een periode van ontkenning is operazanger Ernst Daniël Smid (67) nu volledig open over zijn ziekte van Parkinson. De in Winterswijk wonende Smid heeft niets meer te verbergen en wil er graag over praten. Om die ‘kutziekte’ onder de aandacht te brengen van iedereen.

Volledig scherm Ernst Daniel Smid biljartend © Jan Ruland van den Brink

VERSTAPPEN VS HAMILTON | Schade beperkt na een gridstraf, met de tweede plaats én een bonuspuntje (snelste ronde) achter de veel te rappe Lewis Hamilton. Ook na Qatar leidt Max Verstappen nog het WK en in Saoedi-Arabië wacht zelfs een eerste (flinterdunne) titelkans.



Kijk hier de race in Quatar terug:



TIP NA OPNAME SHOW De ‘beginnende schildklierkanker’ die begin dit jaar werd gevonden bij Paulien Cornelisse werd ontdekt door een oplettende kijker toen ze te gast was bij Jinek. Dat vertelde de schrijfster en cabaretière gisteravond in het programma, waar ze opnieuw aan tafel zat om te vertellen over haar nieuwe cabaretshow.



CHANTAL WAARSCHUWT VOOR LACHGAS | Twintig kilo lachgas ging er soms op een avond doorheen. Ondanks meerdere waarschuwingen van neuropsychologen, agenten én haar eigen lichaam, bleef Chantal (21) aan de lachgasballonnen lurken. Drie jaar lang loog en bedroog ze, tot de ze plots niet meer kon lopen. Lees haar verhaal.



HARDLOPEN DOOR DE KERK | Wie heeft er wel eens hardgelopen door de Arnhemse Eusebiuskerk? Zondag morgen deden de 1500 deelnemers van KLM Urban Trail Arnhem dat. Alhoewel hardlopen. De meesten bleven even staan om rond te kijken en een selfie te maken. ,,O, wat is het hier mooi’’, zegt een deelneemster.

CORONA-UPDATE | In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 138.762 positieve tests. Dat is het hoogste weektotaal ooit. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maakt zich ernstig zorgen over het stijgende aantal coronabesmettingen in Europa. Het aantal besmettingen in het Europese gebied stijgt al zes weken op rij. Lees bij in ons liveblog.



REKENINGEN GEPLUNDERD, HUIS KWIJT? | Het was een gesprek van zo’n veertig minuten met desastreuze gevolgen. Al het geld op de spaar- en betaalrekeningen, de duizenden euro’s waar lang voor gespaard was, plotsklaps verdwenen. Staat er binnenkort een ‘te koop’-bord in de tuin?



HOE MAHER EN MESAAB BIJ DE INTRATUIN IN MALDEN TERECHTKWAMEN | Ze hadden gehoopt oud te worden in Syrië en Irak. Oorlog maakte van Maher (22) en Mesaab (34) hoveniers in Malden. Een verhaal over een bizarre vlucht die eindigt bij Intratuin.

Volledig scherm Mesaab Althiab Almasuad (links) aan het werk als hovenier voor Intratuin. Hij heeft sinds deze week ook een nederlands paspoort. Bij Intratuin heeft hij de opleiding en ook een baan gekregen. Ook een collega van hem Maher Khalaf (rechts) heeft zijn paspoort gekregen en werkt ook bij Intratuin. © Theo Peeters

Wil je nooit meer nieuws missen uit jouw regio en daarbuiten?

Download dan onze nieuwsapp voor je iPhone of Android telefoon en zet notificaties aan. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.