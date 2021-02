Nieuws gemist? Politie veegt drukke parken leeg, opvallend veel coronadoden in Tiel

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem: De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van woensdag 10 februari 2021.

Politie grijpt in bij drukke parken in Arnhem en Nijmegen. In Nijmegen zijn de eerste boetes uitgedeeld voor mensen die alcohol dronken in het Kronenburgerpark. Het is de afgelopen dagen erg druk met mensen die genieten van de sneeuw en er ontstaan ook spontane après-ski feestjes. Burgemeester Bruls dreigt het park te sluiten. In Arnhem werden mensen verzocht het Sonsbeekpark in Arnhem te verlaten, daar werden geen boetes uitgeschreven.

Duo krijgt tbs voor gruwelijke ripdeal. De twee mannen hebben volgens de rechtbank in Velp op 3 maart 2020 het slachtoffer in zijn gezicht en zijn schouder gestoken met een soort antieke dolk, en met een stofzuigerbuis afgeranseld. Daarna lieten ze de bewoner zwaargewond achter in de woning en gingen er met zijn auto en sieraden vandoor. Een Arnhemmer (26) kreeg daarvoor 4 jaar cel, een Nijmegenaar (21) 3 jaar cel. Beiden krijgen ook tbs met dwangverpleging opgelegd.

Spoedoverleg over gaten in snelwegen. De asfaltexperts van Rijkswaterstaat hebben spoedoverleg gehad om te bezien wat er gedaan kan worden aan de gaten die overal in het wegdek van de snelwegen ontstaan. ,,Want wat er nu gebeurt, is heel extreem’’, stelt een woordvoerder. In de regio zijn onder meer op de A1 (Apeldoorn), de A30 (Ede) en de A50 (Arnhem) grote gaten gevallen in het asfalt als gevolg van het winterweer. Op sommige snelwegen stonden de hele dag lange files door het slechte wegdek.

Volledig scherm Archieffoto: Een bord waarschuwt voor slecht wegdek door vorstschade. © ADN Beeldredactie

Tiel telt veel overleden coronapatiënten. Het aantal nieuwe besmettingen dat dagelijks wordt gevonden, begint weer op te lopen. Hoewel de dichte teststraten op zondag en maandag en de slechtere bereikbaarheid tot nu toe effect heeft op de cijfers, meldt het RIVM deze woensdag toch al weer 3.226 nieuwe positieve coronatests. Volgens het RIVM waren in de afgelopen 24 uur 78 coronagerelateerde sterfgevallen. Drie daarvan kwamen er uit Tiel en dat is opmerkelijk, omdat deze week er ook al vijf andere coronadoden te betreuren waren. In geen enkele andere gemeente in onze regio zijn in zeven dagen tijd zóveel doden gevallen door corona.

Vrouw (18) en man (26) weken de cel in om avondklokrellen. Een 18-jarige Nijmeegse plaatste opruiende berichten in chatgroepen en wilde flessen met benzine vullen bij een tankstation, nadat ze zich naar eigen zeggen liet meeslepen. De 26-jarige Nijmegenaar die met haar meeging naar de pomp, zou alleen ‘nieuwsgierig’ zijn geweest naar de avondklokrellen die eind januari dreigden in Malden. Toch legde de rechter in Zutphen woensdag celstraffen van enkele weken op aan de twee.

Kylian en Debby maakten een gigantische LEGO-sneeuwpop. Dat de grote sneeuwval ook de creativiteit in de mens naar boven brengt, bewijst de gigantische LEGO sneeuwpop die in de achtertuin van deze broer en zus staan. Ze begonnen twee dagen geleden met bouwen. De foto kun je hier bekijken.

Gruwelijke dood voor dakloze Jarek (53). De Pool Adrian W. (33) die wordt verdacht van het doodslaan van zijn 53-jarige landgenoot Jarek in de bosjes langs de Nieuwe Ubbergseweg in Nijmegen, moet wegens doodslag twaalf jaar cel opgelegd krijgen. Dat heeft de officier van justitie woensdag geëist. Het slachtoffer was gesmoord en gewurgd en had sporen van talloze stompen, slagen of schoppen.