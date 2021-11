Nieuws gemist? Politie vist bijzonder ‘lijk’ uit kanaal en boot gaat dwars door voorruit van auto

BIJZONDERE VANGST Ze gingen met toeters en bellen naar het Twentekanaal tussen Eefde en Almen. De politie richtte zelfs al een ‘plaats delict’ in omdat er een lijk in het water was gezien. Maar dat onderzoek bracht iets boven water wat geen agent had verwacht. Het ‘lijk’ bleek een flink toegetakelde sekspop te zijn.

RUSTIGE DEMO In Harskamp is vanmiddag door twee heel verschillende clubs gedemonstreerd nabij de noodopvang: de extreemrechtse Nederlandse Volksunie (NVU) en de extreemlinkse Anti-Fascistische Actie (AFA). Ze deden dit op zo’n 400 meter afstand van elkaar, met een grote politiemacht ertussen om te voorkomen dat het tot een confrontatie komt tussen de twee. De demonstraties verliepen betrekkelijk rustig, tot grote tevredenheid van de burgemeester.

Volledig scherm Foto van de demonstraties bij de opvanglocatie in Harskamp © Collin Tiemens

NEPTANDARTS Hij trok kiezen, sealde tanden en boorde erop los. Soms zelfs in zijn eentje, zonder assistenten. Die vroegen zich af: hoe houdt hij dan zijn instrumenten steriel? Toch vertelde hij geen enkele patiënt dat hij zich eigenlijk helemaal geen tandarts mag noemen. Wat ging er mis? En hoe kon hij toch aan het werk blijven?

ONGELUK Een busje met daarachter een aanhanger is zaterdagmorgen in botsing gekomen met een auto. De aanhanger vervoerde een boot, die ook weer op een aanhanger stond. Dat deel ging dwars door de voorruit van de auto.

Volledig scherm De auto liep veel schade op, doordat een deel van de boot door de voorruit kwam. © Jordi Deckert/Eastview Media

HORRORSAFARI Een safaritocht door de Zuid-Afrikaanse savanne is voor een Nederlandse vakantieganger op een complete nachtmerrie uitgelopen. De 47-jarige toerist werd tijdens een sanitaire stop in zijn penis gebeten door een giftige cobra. De man moest met spoed geopereerd worden nadat zijn geslachtsdeel begon te zwellen en te stinken. Zonder medische hulp had de Nederlander het mogelijk niet overleefd.

GEMENGD VOETBALTEAM Ze zijn bijzonder, en dat is niet alleen omdat ze gemiddeld tien tegengoals per wedstrijd krijgen. De jongens en meiden van Valburg 3 vormen een gemengd voetbalteam. En dat levert bijzondere situaties op. ,,Mijn ex zit ook in het team.”

Volledig scherm Gemengd voetbalteam van Sportclub Valburg. Teamfoto. © Fons Sluiter

NIET VOETBALLEN IN URK Het JO16-2 team van voetbalclub Be Quick 1887 uit het Groningse Haren is zaterdag niet naar Urk afgereisd voor een wedstrijd tegen leeftijdsgenoten van SV Urk. Ouders vinden het risico op een coronabesmetting te groot. Op Urk begrijpen ze hier niets van. ,,Onze jongens zijn topfit, ik heb dit seizoen nog niet één speler met klachten gezien", zegt trainer Teun van Slooten van SV Urk.



DODEN BIJ CONCERT In gedrang voor de ingang van een stadion in de Amerikaanse stad Houston zijn zeker acht bezoekers om het leven gekomen en meerdere mensen gewond geraakt, meldt de politie. Bezoekers van een tweedaags festival van de rapper Travis Scott bestormden de ingang en omheiningen van het NRG-Stadion in de stad.