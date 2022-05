Nieuws Gemist? Politie waarschuwt voor rukkende mannen • 14.000 examens kunnen in shredder door fout

Grote tegenslagen voor Russen: gaat alles mis voor Poetin? | De historische stap van Finland en Zweden om zich aan te sluiten bij de Navo, moet een gruwel zijn voor de Russische president Vladimir Poetin. De oorlog die Rusland op 24 februari begon in Oekraïne, zorgt ervoor dat Europa zich steeds verder afkeert van Moskou. Lees de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.

Indrukwekkend eerbetoon aan gezinsmoord-slachtoffers Anna (38) en Dani (6) | Tientallen mensen hebben zich maandagmiddag in Geldermalsen verzameld om een laatste eerbetoon te brengen aan Anna (38) en Dani (6), de moeder en zoon die vorige week omkwamen in Geldermalsen. De mensen sluiten aan bij een erehaag van kinderen bij de basisschool van Dani, waar de rouwstoet voorbijtrekt.

Kogel treft vrouw bij schietincident in woning Arnhem | Bij een schietincident in een woning aan de Kinkelenburglaan in de Arnhemse wijk Presikhaaf is een vrouw gewond geraakt aan haar arm. Tijdens een klopjacht heeft de politie korte tijd later een verdachte aangehouden bij Veenendaal.

Man (74) in scootmobiel houdt overvaller waardetransport tegen én brengt koffer met geld terug | Een waardetransport van Brinks is maandagochtend rond tien uur in de Fuchsiastraat in Nijmegen overvallen. De dader, een 38-jarige man, ging er aanvankelijk met een geldkoffer vandoor, maar dankzij alerte omstanders is hij aangehouden en de buit weer terecht. ‘Held van de dag.’

Astrid kwam met niets uit scheiding: ‘Kon binnen jaar auto van 15.000 euro kopen’ | GELD & GELUK In deze rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen geld en geluk. Astrid wil dat haar kinderen elke week één euro sparen. ,,Zo lief: toen hun oma via WhatsApp was opgelicht, haalden ze hun spaarpot leeg.”

Oekraïense Aljona (38) in Nijmegen bevallen van dochter Victoria | De Groesbeekse opvanglocatie De Kentering is een Oekraïense vluchteling rijker. Victoria heet het meisje, dat vrijdagavond het levenslicht zag in het Nijmeegse ziekenhuis CWZ. Tot haar verbazing werd moeder Aljona Sokyrko (38) met haar kerngezonde baby al na twaalf uur uit het ziekenhuis ontslagen.

Volledig scherm Vrijdagavond 13 mei om 20.31 uur is in ziekenhuis CWZ in Nijmegen baby Victoria geboren. © Paul Rapp

Schipper (25) geplet tussen boot en kade als hij hondje wil redden uit het water | Een 25-jarige Belgische schipper is gistermiddag om het leven gekomen bij de sluis op de Gentse ringvaart in Evergem. Brandon Camblain wilde zijn hondje uit het water redden, maar kwam vast te zitten tussen de kade en de boot.

Trein bij botsing met busje in Vorden ontspoord: chauffeur zwaargewond | De chauffeur van een bedrijfsbus is vanochtend in Vorden zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een trein. Door het ongeluk is er momenteel geen treinverkeer mogelijk tussen Zutphen en Winterswijk. De trein is door de aanrijding ontspoord maar staat nog wel overeind. De buren bij de onbewaakte overgang maakten 10 jaar geleden al eens iets vergelijkbaars mee. ‘Schrik sloeg mij om het hart.’

Nyck de Vries debuteert tijdens eerste vrije training in Spanje in Formule 1: ‘Geweldige kans’ | Nyck de Vries bezet vrijdag bij de eerste vrije training voor de Grand Prix van Spanje een stoeltje bij Formule 1-team Williams. De Nederlander, regerend wereldkampioen in de elektrische raceklasse Formule E, vervangt op het circuit van Catalunya Alexander Albon en vervult daarmee bij Williams de rol van de verplichte young driver session voor dit seizoen.

Deze rapportcijfers krijgen de Gelderse profclubs van onze clubwatchers | De bezem moet erdoor bij De Graafschap, nu het seizoen is uitgelopen op een grote teleurstelling. NEC grijpt naast de play-offs en toch was het feest in De Goffert. En Vitesse tankt vertrouwen tegen Ajax, waardoor Europees voetbal zomaar – opnieuw – werkelijkheid kan worden. Clubwatchers Mark van Steenbergen en Jeroen Bijma delen rapportcijfers uit aan de Gelderse profclubs en blikken vooruit op komend seizoen.

School maakt fout bij eindexamen aardrijkskunde, aanpassing nodig voor 14.000 examens | Een groep havoleerlingen kreeg afgelopen donderdag een extra moeilijk eindexamen aardrijkskunde. De school liet de leerlingen per ongeluk enkele vragen uit het vwo-examen maken. Gevolg is dat er nu voor 14.600 vwo-examens aardrijkskunde vliegensvlug een aanpassing moet worden gemaakt.

Politie waarschuwt voor rukkende mannen op Bisonbaai: ‘Onthoud signalement of maak een foto’ | De politie krijgt de laatste tijd meldingen over mannen die zichzelf bevredigen op de Bisonbaai in Ooij. Dat zouden ze in het zicht van andere bezoekers doen. Dat schrijven wijkagenten op Instagram.