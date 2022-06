Nieuws gemist? Politiek is ‘dreigboeren’ zat en stille tocht voor Manon van de Zande aankomende dinsdag in Lienden

RADICALE BOEREN | Farmers Defence Force (FDF), een groep radicale boeren, is van plan keihard actie te gaan voeren tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Daarbij wordt onder meer gedacht aan ‘de voedselvoorziening platleggen met een leverstop en snelwegen blokkeren in Natura 2000-gebieden’, zegt FDF-voorman Mark van den Oever in een interview met de Volkskrant

ADOPTIESPIJT | Een betere toekomst voor de kinderen en tóch nageslacht voor westerse ouders. Adoptie klinkt als een sprookje. Maar het kan net zo goed een nachtmerrie worden, weet adoptievader Rob Marrevee. ,,Soms dacht ik: waren we er maar nooit aan begonnen.”

SPOOKVOERTUIGEN A325 | Bij de verkeerscontrole op de A325 tussen Arnhem en Nijmegen zijn vrijdag zeven voertuigen in beslag genomen. Ook deelde de politie tal van bekeuringen uit. De politie, RDW en de Koninklijke Marechaussee controleerden van ongeveer 15.00 uur tot 22.00 uur op de A325, ter hoogte van parkeerplaats Hogewei. Ze namen zeven voertuig in beslag, waarvan vijf zogenoemde spookauto’s. Dat zijn voertuigen met een ongeldig buitenlands kenteken. De andere twee waren afgekeurd en daarom mochten de bestuurders er niet in verder rijden.

STILLE TOCHT VOOR MANON | De woensdag in Colombia bij een noodlottige schietpartij om het leven gekomen Manon van de Zande wordt volgende week dinsdag herdacht tijdens een stille tocht, die om 20.00 uur vertrekt bij winkelcentrum Timmer in Lienden.

D66 PAL ACHTER STIKSTOFPLANNEN | D66 staat als een blok achter de stikstofplannen van VVD-minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). Een motie daartoe is vanmiddag unaniem door de D66-leden aangenomen op het partijcongres.

AANRIJDING N224 | Bij een aanrijding op de N224 ter hoogte van De Klomp zijn zaterdagochtend meerdere gewonden gevallen. De traumahelikopter werd ook opgeroepen, maar kon rechtsomkeer maken. Er waren twee motors en twee auto’s bij betrokken. Eén van de automobilisten kwam volgens de politie op de verkeerde rijbaan terecht en raakte de motorrijders. Uiteindelijk botste hij ook nog tegen een andere auto aan.

SNIKHEET OUDERENCOMPLEX | In twee gloednieuwe complexen voor ouderen is het snikheet en dan moet de warmste dag van deze week nog komen. Wat gaat er mis? Bij Willemien van der Steen (99) op de kamer stond de thermometer vrijdagmiddag, met het ventilatortje aan, al op 26,5, en het kwik blijft stijgen.

POLITIEK IS ‘DREIGBOEREN’ ZAT | De fractievoorzitters van de twee grootste partijen in de Tweede Kamer zijn ‘dreigboeren’ zat. ,,Deze waanzin mag geen plaats hebben in Nederland.’’ Dat verklaart fractievoorzitter van D66 Jan Paternotte op het D66-congres dat vandaag in Den Bosch wordt gehouden.

BIDEN VALT VAN FIETS | De Amerikaanse president Joe Biden (79) is van zijn fiets gevallen tijdens een tochtje bij zijn zomerresidentie in de staat Delaware. Hij wilde stoppen voor mensen langs de weg die hem begroetten, maar kreeg naar eigen zeggen zijn schoen niet los uit het pedaal. De president mankeert verder niks.

JHONNY VAN BEUKERING | Ooit was Jhonny van Beukering spits van Feyenoord. Nu is hij portier van stripclub De Nacht in Tilburg. Over het nieuwe leven van een ex-prof, die vanwege geldproblemen vier loodzware jaren achter de rug heeft. ,,Mijn gezin en ik moesten leven van vijftig euro per week.”

HITTEBESTENDIGE MAATREGELEN EVENEMENTEN | De temperatuur liep vandaag op veel plekken in het land op tot dertig graden of zelfs hoger. De nodige evenementen in de regio namen daarom extra hittebestendige maatregelen.

RUTTE BIEDT EXCUSES AAN | Dutchbat-veteranen zijn blij met de excuses die minister-president Mark Rutte vanmiddag aanbood voor de handelwijze van het kabinet rond het drama in Srebrenica in 1995. Hij deed dat tijdens een ‘dag van erkenning en waardering’ voor de veteranen van Dutchbat III op de Oranjekazerne in Schaarsbergen.

DIT DOET STIKSTOF MET NEDERLAND | Er is veel weerstand tegen de plannen van het kabinet om de stikstofuitstoot fors terug te dringen. Stel dat de veestapel níet kleiner wordt, en bedrijven stikstof mogen blijven uitstoten. Hoe ziet ons land er dan volgens deskundigen over honderd jaar uit?

KAAG OVER VROUWENHAAT | D66-leider Sigrid Kaag spreekt zich op het congres van haar partij fel uit tegen de hatelijke bejegening van vrouwen. ,,Het neemt in mijn ogen bijna middeleeuwse vormen aan.’’

ALLES MET TWEE VINGERS | Margot Cruijsen (39) uit Nijmegen heeft aan beide handen maar één vinger, maar ze kan alles. Sinds ze moeder is van baby James beseft ze nog meer hoe sterk ze is en wil ze haar handen niet meer verbergen.