Nieuws Gemist? Politiemacht verrast sporters bij inval in mega-drugslab en prins Philip (99) overleden

MEGA-DRUGSLAB | Met grof geschut viel een zwaarbewapend arrestatieteam donderdagavond een grote loods in Meinerswijk in Arnhem binnen. Daar vond de politie een professioneel crystal meth-lab. De politie zegt dat het gaat om ‘één van de grootste labs voor drugsproductie ooit in Nederland’.



Pal voor het hek van de loods ligt het gebouw van sportschool Underground Gym Arnhem. Sporters waren net bezig met een work out buiten toen de enorme politiemacht met groot materieel naar binnen banjerde.



Het ophangen van een rits Vitesse-spandoeken in de Arnhemse binnenstad in het kader van de bekerfinale ging na de vondst niet door. De spandoeken waren opgeslagen in de loods op Bedrijventerrein Meinerswijk, waar de politie gisteren een crystal meth-lab binnenviel.

CORONA UPDATE | Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 7716 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Voor een vrijdag is dat het hoogste aantal sinds 8 januari. Ziekenhuizen behandelen iets minder coronapatiënten dan gisteren. Het aantal opgenomen patiënten daalde met 30 naar 2495, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In de afgelopen twee dagen zijn 63 bedden voor coronapatiënten vrijgekomen, maar het aantal opgenomen patiënten ligt nog steeds aanzienlijk hoger dan in de vorige week. Lees het laatste nieuws over het coronavirus in ons liveblog.



WANNEER KOMEN WE ECHT UIT HET CORONAMOERAS? | Het lukt Nederland maar niet om uit het coronamoeras te klimmen. De druk op de intensive cares was in elf maanden niet zo hoog, en opnieuw zijn er problemen rond de vaccinaties. Sneuvelt daardoor wéér een versoepelingsplan? De situatie, in zeven vragen en antwoorden.



JANSSEN-VACCIN | De Europese medicijntoezichthouder EMA meldt dat er iemand is overleden aan bloedklachten na toediening van het coronavaccin van Janssen (Johnson & Johnson). Het zou volgens EMA om dezelfde tromboseklachten gaan als bij het vaccin van AstraZeneca en is, voor zover bekend, het eerste sterfgeval dat in verband wordt gebracht met het Janssen-vaccin.



HET WEEKEND-WEERBERICHT | Onze Achterhoekse weerman Gerrit Vossers vertelt je wat te verwachten:

PRINS PHILIP OVERLEDEN | Prins Philip (99), de man van de Britse koningin Elizabeth, is vrijdagochtend overleden op Windsor Castle. De prins kampte al langer met een slechte gezondheid: hij werd half maart uit het ziekenhuis ontslagen na een verblijf van bijna een maand. Lees hier meer.



CRISIS IN LIMBURG | Het voltallige college van Gedeputeerde Staten van Limburg, inclusief gouverneur Theo Bovens, is vanmiddag per direct opgestapt. Het college reageerde met dit aftreden op een debat in Provinciale Staten over de gang van zaken rond voormalig directeur Herman Vrehen van landschapsbeheerder IKL. Volgens NRC heeft Vrehen, voormalig CDA-gedeputeerde, tonnen aan subsidies doorgesluisd naar eigen bv’s.



COSMETISCH DRAMA | Zeker vier Nederlandse vrouwen, onder wie een Nijmeegse, gingen naar Istanboel om mooier én gezonder te worden. Maar ze werden er doodziek. De cosmetische operaties in Turkije eindigden in een drama. Een van hen overleed. De families zijn woedend op de arts. ,,Ik wil dat hij boete doet.’’

HUP NEC EN VITESSE | De voetbalclubs uit Nijmegen en Arnhem komen vanavond in actie. Vitesse speelt op dit moment in eigen stadion tegen ADO den Haag. NEC probeert op bezoek bij Excelsior een einde te maken aan een reeks matige wedstrijden. Volg de ontwikkelingen op de velden via de liveblogs!



De Graafschap speelt zondagavond de beladen kraker tegen Go Ahead Eagles. We spraken in de aanloop naar dat duel met de Bennekomse trainer Kees van Wonderen van de Deventer ploeg. Defensieve stabiliteit is de basis voor succes, stelt Van Wonderen. Met die filosofie jaagt de Bennekommer in zijn eerste klus als hoofdtrainer met Go Ahead op een eredivisieticket. Lees hier meer.



OERVADER ZWARTE CROSS | Hij is de oervader van de Zwarte Cross, Teunis Wullink uit Hummelo. ‘In de wei bij Teunis en Ans’ was in 1997 de eerste editie van het festival dat inmiddels is uitgegroeid tot het grootste feest van Nederland. Teunis is inmiddels 66 en sinds kort met pensioen, als eerste medewerker van de Feestfabriek. Hij herinnert zich de eerste editie nog als de dag van gisteren.

