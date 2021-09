Nieuws Gemist? Polsbandje voor de kroeg is in beraad en mag je kat straks nog wel naar buiten?

Volledig scherm Huiskatten moeten volgens stichting Thuiskat Huiskat binnen blijven, en er gaan stemmen op om een polsbandje te introduceren in het uitgaansleven © Hollandse Hoogte/Ramon van Flymen en Pix4Profs / Johan Wouters

WE STAAN WEER IN FILE De files zijn fors toegenomen sinds het afschaffen van de anderhalvemetersamenleving, dat meldt de ANWB. Met name rond Arnhem was het de afgelopen dagen flink raak. ,,We zijn wel weer flink aan het reizen.”



De avondspits verliep chaotisch met verschillende ongelukken op de A12. De A348 bij Ellecom was zelfs een uur dicht na een zware aanrijding.



BOM BARST BIJ VITESSE Het conflict tussen Thomas Letsch en Oussama Tannane is ontspoord. De trainer heeft de Marokkaanse international voor de Europese ontmoeting met Stade Rennais uit de selectie gezet. Ook zondag tegen Feyenoord zit de schaduwspits niet bij de groep. De Duitser mist ‘de focus’ bij de dribbelaar. Lees meer.



KOKEN MET MARIE Elke week deelt Marie van Gaal uit Drempt in deze rubriek een ander recept. Ze kookt geregeld voor grote groepen en geeft kookworkshops. Haar passie is gezond en lekker koken met een klein budget. Dit keer op het menu: hartige taartjes met humus, courgette en hazelnoten.

Volledig scherm Hartige taart. © Eigen foto

MOET JE KAT BINNEN BLIJVEN? Mogen katten straks niet meer naar buiten? De stichting Huiskat Thuiskat begint een proefproces om de natuur te beschermen tegen het huisdier.



DODE MAN BIJ QUAD Loonwerkers kregen vanochtend de schrik van hun leven. Ze vonden in een sloot een dode, vlakbij stond een quad. De man, volgens de politie een 63-jarige Didammer, lag er vermoedelijk al sinds gisteren. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval.



MONT BLANC KRIMPT De Mont Blanc, de hoogste berg van West Europa, is in vergelijking met de vorige meting in 2017 gekrompen met ongeveer een meter. Het ‘dak van Europa’ in de Alpen is nu nog 4807,81 meter. In 2017 was dat 4808,72 meter.

Volledig scherm De Mont Blanc, de hoogste berg van West Europa, is in vergelijking met de vorige meting in 2017 gekrompen met ongeveer een meter. © REUTERS

POLSBANDJE OM? Door een polsbandje van kroeg naar kroeg kunnen lopen, zonder aan elke deur een QR-code te moeten tonen. Na Alkmaar en Breda overweegt Arnhem nu een soortgelijk toegangssysteem te gebruiken in het uitgaansgebied. In Nijmegen gaan stemmen op datzelfde te doen. Burgemeester Hubert Bruls is in gesprek met de horeca, bleek vanavond.



CORONA-UPDATE De lijn van de corona-uitbraak gaat weer omlaag. Het gemiddelde aantal positieve tests steeg de afgelopen twee dagen heel licht, maar daalt nu weer. Nederland kwam vandaag boven de grens van 2 miljoen positieve tests uit. Lees bij in ons liveblog.



MEDICIJN LIJKT EFFECTIEF Een experimenteel coronamedicijn van farmaceut Merck, molnupiravir genaamd, lijkt effectief te zijn tegen alle bekende varianten van het virus. Ook tegen de gevreesde deltavariant, zo blijkt uit een studie naar het orale antivirusmiddel. Lees meer.

TOCH DOORSTART KABINET? De leiders van negen politieke partijen hebben vandaag een biechtstoelprocedure gehad bij informateur Johan Remkes. Daarbij moesten ze één-op-één tegen Remkes zeggen hoe het verder moet met de formatie. Volgens Haagse ingewijden heeft Remkes ook gevraagd of het demissionaire kabinet - met VVD, D66, CDA en ChristenUnie - een doorstart moet maken: Remkes lijkt dat als een serieuze optie te zien.

THE TIMES RAADT NIJMEGEN AAN Groen, schoon en vriendelijk op vakantie? Ga naar Nijmegen, zegt The Times. De Engelse krant zet Nijmegen op plek 6 in een top-12 van duurzame vakantiebestemmingen. Onder Scandinavië, maar boven de bossen van Raukumara in Nieuw-Zeeland.



DOUWE BOB BELOOFT BAND GELD Douwe Bob (28) belooft zijn vertrokken band en crew te compenseren nadat hij plotseling zijn tournee afzegde omdat hij het oneens is met de coronaregels. De zanger zegt volledig achter zijn besluit te staan en de consequenties te aanvaarden. ‘Vind het heel erg dat ik word gezien als een narcistische klootzak.’



VAN METSELAAR NAAR VERPLEEGKUNDIGE Als jochie wist Robbie Sweers niet wat hij later wilde worden. ‘Ga werken in de bouw’, zei zijn vader. Dus stond Robbie op zijn 17e op de steigers. Inmiddels is hij 45 en werkt hij als verpleegkundige op de hartbewaking van Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem.

Volledig scherm Robbie Zweers aan het werk in ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. © Rolf Hensel

