Nieuws gemist? Pompekliniek opgelucht na arrestatie Luciano D. • Tankwagen met bijtende stof glijdt van oprit

VAN DER WAL WAARSCHUWT BOEREN | Stikstofminister Christianne van der Wal roept boeren op maandag niet mee te doen aan blokkeeracties. Actievoerders willen dan onder meer Schiphol of distributiecentra voor supermarkten blokkeren. ,,Niet doen”, zegt Van der Wal daarover. ,,Ga het gesprek aan.”

POMPEKLINIEK OPGELUCHT | Opluchting. Dat overheerst in de Nijmeegse Pompekliniek na de arrestatie van Luciano D. donderdagavond. De vuurwapengevaarlijke crimineel ontsnapte vorige week uit de Nijmeegse tbs-instelling en keert daar vermoedelijk niet terug.

TANKWAGEN MET BIJTEND STOF GLIJDT VAN OPRIT | Een tankwagen gevuld met een bijtende stof is vrijdagochtend van een oprit gegleden en vast komen te zitten bij hotel Het Montferland in Zeddam. Het hotel, dat op dat moment zo’n twintig gasten had, is uit voorzorg ontruimd.

ROOKMELDERS VERPLICHT | Vanaf 1 juli geldt de landelijke rookmelderplicht: hoe gaat het? Hebben we ze al overal hangen, ook nog op de juiste plek? En zijn de batterijen tijdig vervangen, of staat dat al sinds voor de coronacrisis op het to-dolijstje?

MISHANDLING VANWEGE DICKPIC | Een 41-jarige vader uit Zevenaar was zo boos omdat er mogelijk een een dickpic op de mobiel van zijn 12-jarige dochter zou staan, dat hij haar meerdere keren geslagen zou hebben. Daarvoor moest hij zich vrijdag verantwoorden voor de politierechter.

DOORRIJDER MELDT ZICH | De automobilist die donderdag is doorgereden na een heftig ongeluk met een fietser op de Weurtseweg in Nijmegen, heeft zich vannacht gemeld op het politiebureau. Het gaat om een 25-jarige Arnhemmer. Het slachtoffer is een 66-jarige Nijmegenaar. Hij ligt na het ongeluk nog in kritieke toestand in het ziekenhuis.

PROTESTMARS HARDERWIJK | De burgemeester van Harderwijk heeft na overleg met politie en openbaar ministerie besloten dat de demonstratie van Nederland in Verzet vanavond doorgaat. Om veiligheidsredenen is er een noodverordening van kracht en zal de route niet langs woningen van stikstofminister Christianne van der Wal en activist Norbert Dikkeboom gaan.

MAN AANGEHOUDEN NA VERMISSING 13-JARIGE MARLEY | De politie heeft een 35-jarige man aangehouden in verband met de vermissing van de 13-jarige Marley gisteren in Lelystad. De politie verstuurde een Amber Alert naar aanleiding van de vermissing en was de hele dag bezig met een zoektocht naar het meisje.

OUDERE VROUW OVERVALLEN | In een woning aan de Prins Willem-Alexandersingel in Beesd is een donderdagavond rond 22.15 uur een alleenstaande oudere vrouw door twee daders overvallen. Meerdere eenheden van de politie kwamen met spoed ter plaatste, maar van de overvallers ontbrak ieder spoor.

GROTE PROBLEMEN VOOR DE BOUW | De woningbouw in Nederland loopt verder vast. Bestaande bouwprojecten worden door onzekerheid over de bouwkosten afgeblazen en het aantal nieuwe bouwvergunningen loopt terug door personeelstekorten en nieuwe regelgeving.

COLUMN ANGELA DE JONG | ‘Ik ben wel een beetje klaar met al die zogenaamd gelukkig getrouwde BN’ers die hun piemel niet in hun broek kunnen houden en daarna in een interview op tv gaan lopen janken hoe erg het allemaal is. Voor hén, wel te verstaan.’

NIEUW HOOFDGEBOUW RADBOUDUMC | Het Radboudumc in Nijmegen heeft een nieuw hoofdgebouw. Zes jaar geleden werden de eerste schetsen op de tekentafel gezet, dit weekend worden de eerste patiënten overgeplaatst. Het ultramoderne gebouw laat opvallend veel daglicht binnen.

DUBBELE MOORD MCDONALDS | Moordverdachte Veysel Ü. heeft de dubbele McDonald’s-moord in Zwolle in paniek gepleegd na ‘zware bedreigingen’. Dat heeft de man verklaard bij de politie. Het zou niet om een doelgerichte liquidatie gaan.

WADDENEILANDEN BALEN VAN ‘NIEUWE’ TOERISTEN | De Waddeneilanden zien sinds het uitbreken van de coronapandemie ‘een ander soort’ toeristen. Deze ‘nieuwe’ toeristen gedragen zich nog niet als liefhebber van de Wadden, staat in een onderzoek naar toerisme en recreatie dat de Waddenacademie heeft laten doen namens het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden.

BETRAPTE INBREKER SPRINGT UIT POLITIEBUS | Het was een donderdagavond vol met pech voor een inbreker in Arnhem. Niet alleen werd de man op heterdaad betrapt tijdens een inbraakpoging: hij raakte na zijn aanhouding ook nog eens gewond toen hij tijdens een wanhopige ontsnappingspoging uit een rijdend politiebusje sprong.

FRENKIE DE JONG TROUWT MET JEUGDLIEFDE | Frenkie de Jong heeft zijn jeugdliefde Mikky Kiemeney ten huwelijk gevraagd. Dat deed de middenvelder van FC Barcelona en Oranje op vakantie in de Verenigde Staten. ,,Ik kan niet wachten om de rest van mijn leven met jou te delen”, schreef De Jong bij zijn foto op Instagram.

MEULENSTEEN NAAR VITESSE | Melle Meulensteen start vol ambitie bij Vitesse. De ‘Britse Brabander’ moet na de verbouwing in Arnhem uitgroeien tot steunpilaar. En hij wil met de club Europa in.

MILJOENEN EURO’S AAN COKE IN SIVOLDE | De politie heeft naar eigen zeggen ‘een indrukwekkende hoeveelheid’ cocaïne gevonden bij invallen donderdagavond, op dertien plekken in heel Nederland. Een groot deel van de harddrugs is aangetroffen in een loods in Silvolde, één van de twee plekken in de Achterhoek waar de politie in actie kwam. Daar stonden meerdere boodschappentassen met tientallen blokken cocaïne.