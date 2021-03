Nieuws gemist? Porsche crasht in Doesburg en dode vrouw gevonden in Nijmegen

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem: De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van vrijdag 26 maart.

CORONAKAART De besmettingsaantallen zijn in nogal wat gemeenten explosief aan het stijgen. Zo werd in Nijmegen deze vrijdag het hoogste aantal besmettingen sinds half december genoteerd. Ook in gemeenten als Renswoude en Westervoort stijgen de getallen enorm: daar zijn zo’n 150 procent meer besmettingen dan een week geleden.

VERSOEPELINGEN Door meer vaccinaties zijn ook meer versoepelingen mogelijk, stelt Nijmegens burgemeester Hubert Bruls. Om verdere sociale en economische schade tegen te gaan, heeft de samenleving volgens hem lucht nodig.

,,Zo nu en dan komt het lentezonnetje door in Nijmegen. Fijn. We hebben behoefte aan licht. Ook op coronagebied. Want zo langzamerhand zijn mensen lethargisch. Ze houden zich niet meer zo goed aan de maatregelen. Het is ook ná de avondklok druk op de weg. Bij sommigen zie je de strijdbaarheid verdwijnen.

LENTE! Er is warm lenteweer op komst. Zaterdag zal het met wat regen, kans op onweer en een maximumtemperatuur van 8 graden nog even ‘afzien’ zijn, maar vervolgens zal de lente toch echt doorbreken. Met als uitschieter aanstaande dinsdag wanneer een temperatuur van ruim 20 graden verwacht wordt.

DISCUSSIE Wel werken, maar niet betaald krijgen: dat treft de 15-jarige dochter van Arjan van de Groep in de lokale supermarkt in Aalten. Hij is woedend. ,,Belachelijk, dit is puur onrecht”, zegt hij.

‘Hier zakt mijn broek van af’, schrijft de Aaltenaar in een bericht op Facebook. In korte tijd kreeg hij meer dan tweehonderd reacties.

Supermarkt Jumbo Leussink uit Aalten voelt zich ‘aan de digitale schandpaal genageld’ en had liever eerst de kans gekregen de zaak goed uit te zoeken. ,,Daar zijn we druk mee bezig. Jammer dat er gelijk een bericht op Facebook komt”, zegt supermarkteigenaar Tijn Leussink.

VERPLEEGKUNDIGEN EN CORONA Er is een groeiende weerstand onder niet-gevaccineerde verpleegkundigen om te werken op een corona-afdeling. Zij maken zich zorgen en vinden het oneerlijk dat zij niet eerder aan de beurt zijn voor een vaccinatie. Ziekenhuisbesturen begrijpen de frustratie, maar zeggen geen andere keuze te hebben.

PORSCHE CRASH Op de kruising van de Koepoortwal en Koepoortstraat in Doesburg is vrijdagmiddag een ongeval gebeurd. De auto, een Porsche, kwam hierbij op het dak tot stilstand.

DODE VROUW IN NIJMEGEN Liggend op een bed, alsof ze ieder moment kan ontwaken. Zo werd vanmorgen rond 07.00 uur het stoffelijk overschot van een vrouw aangetroffen naast twee bovengrondse afvalcontainers bij een flat aan de Boeckstaetehof in Nijmegen. De politie doet uitgebreid onderzoek naar wat er zich heeft afgespeeld. Daarbij is ook een van de appartementen doorzocht.

BIJZONDER RKSV Driel is een prachtige prijs rijker. De voetbalclub gaat jaarlijks een wisselbokaal uitreiken aan een jeugdlid met een bijzondere verdienste; de prijs gaat de naam van de Poolse oorlogsveteraan Konstanty Staszkiewicz dragen.

Staszkiewicz was op 21 september 1944 één van de 1003 paratroopers van de 1ste Poolse Onafhankelijke Parachutisten Brigade, die landden in Driel om deel te nemen aan de Slag om Arnhem. De Poolse veteraan overleed eind vorig jaar op 96-jarige leeftijd en liet de Drielse voetbalclub een geldbedrag van 500 euro na.

