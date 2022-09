Nieuws gemist? Prijsplafond op 290 euro per maand voor energie • weer verkeersregelaar aangereden

PRIJSPLAFOND OP ENERGIE | De energierekening van burgers gaat vanaf 1 november omlaag. Een huishouden dat een gemiddelde hoeveelheid gas en stroom gebruikt, is dan 290 euro per maand aan energie kwijt.

NEDERLANDSE STRIJDER GESNEUVELD IN OEKRAÏNE | Een Nederlander die vocht in Oekraïne is gesneuveld aan het front. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat het om een 27-jarige man. Meer details worden niet bekendgemaakt.

DODELIJKE STEEKPARTIJ NIJMEGEN | Het steekincident van afgelopen zaterdag op Plein 1944 in Nijmegen, is het gevolg van een uit de hand gelopen conflict binnen een jeugdgroepering die het gebruik van wapens bij onderlinge ruzies niet schuwt. Burgemeester Hubert Bruls is bezorgd om het geweld en broedt op maatregelen.

STAGIAIRE BEDREIGDE BRULS | Een 42-jarige vrouw uit Millingen aan de Rijn die onder meer burgemeester Bruls en andere medewerkers van de gemeenten Nijmegen en Berg en Dal bedreigde met e-mails met teksten als ‘ik schiet jullie allemaal dood’, blijft voorlopig gedwongen opgenomen in een psychiatrische instelling.

DUIVENAAR OPGEPAKT IN ONDERZOEK NAAR WAPENS | Een 30-jarige Duivenaar is dinsdagmorgen aangehouden in een lopend onderzoek naar de handel in wapens, explosieven en harddrugs. De politie kwam de man op het spoor door het ontsleutelen van berichten via een cryptofoon.

DE PLANNEN VAN PRINSJESDAG | Om de koopkracht te repareren, grijpt het kabinet flink in, met een omvangrijk pakket dat ruim 18 miljard euro gaat kosten. Lees hier de belangrijkste thema’s op rij.

GASLOZE SAUNA PLUKT DE VRUCHTEN | Sauna’s en zwembaden in de regio gaan gebukt onder de stijgende energieprijzen. Energierekeningen gaan soms wel vijf keer over de kop en soms zijn de deuren al gesloten. Maar één sauna onttrekt zich echter deels aan de malaise. Het besluit om in 2019 een volledig gasloze sauna te openen, betaalt zich nu uit bij Thermen Berendonck in Wijchen.

AANJAGER MOORD PETER R. DE VRIES GELINKT AAN STRAFZAKEN | Krystian M. (27), die volgens justitie via een smartphone op afstand de moord op Peter R. de Vries aanstuurde, is inmiddels gelinkt aan vier verschillende strafzaken verspreid over het land. Al die zaken draaien onder meer om (grof) geweld. In drie van die zaken is hij formeel verdachte, in een vierde zaak komt hij vooralsnog alleen voor in het dossier.

WEER VERKEERSREGELAAR AANGEREDEN | Drie verkeersregelaars aangereden in een maand tijd. Bij de wegwerkzaamheden aan de Keppelseweg bij Doetinchem begrijpen ze er niets van: ‘Belachelijk, dan rijd je toch gewoon om?’

DE MOL EN RIETBERGEN ‘BESLIST NIET BIJ ELKAAR’ | Linda de Mol heeft Jeroen Rietbergen al eerder betrapt op flirten met een andere vrouw. Het leidde tot een relatiecrisis. Dat schrijft ze vandaag in haar editorial voor haar blad Linda, waarin ze terugblikt op de ophef die ontstond na de uitzending van Boos over The Voice of Holland. De Mol benadrukt dat het geen seksueel grensoverschrijdend gedrag was. ‘Wel gedrag dat je in een relatie niet pikt.’

GGD HEEFT VOLDOENDE PERSONEEL NIEUWE PRIKRONDE | Lange rijen voor de priklocaties van de GGD. Dat wil de organisatie ook dit najaar voorkomen. En dus is in in elke regio weer personeel geworven. Maar hoe voorkomen de GGD’s dat duur personeel straks duimen zitten te draaien?

‘CILLESSEN IS DE BESTE KEEPER VAN NEDERLAND’ | NEC-watcher Jeroen Bijma en oud-NEC-speler Danny Hoekman bespreken elke week de verrichtingen van NEC. Vandaag over het 0-0-gelijkspel tegen FC Utrecht, de prestaties van Jasper Cillessen en het gebrek aan doelpunten.

THOMAS LETSCH IN BEELD BIJ BOCHUM | Thomas Letsch staat in de belangstelling van VfL Bochum. De coach wacht de onderhandelingen tussen Vitesse en de Duitse club af. ,,Pas bij een handtekening is er een akkoord”, zegt hij in een interview met de Gelderlander.

VAKANTIEDRAMA IN ZUID-SPANJE: NEDERLANDS STEL VERDRONKEN | In Spanje zijn gisteren twee Nederlanders verdronken voor de kust van de toeristische badplaats Torrevieja, in het zuiden van de provincie Alicante. Het gaat om een 56-jarige man en zijn 55-jarige echtgenote, bevestigen de autoriteiten. De twee raakten in de Middellandse Zee in de problemen nadat ze werden meegesleurd door de krachtige golven en stroming.

GEEN HEUMENSOORD 3.0 | Een nieuw opvangkamp in Heumensoord als oplossing voor de asielcrisis, gaat er niet komen. Wel zoekt de gemeente naar een nieuwe crisisnoodopvang voor 200 tot 250 asielzoekers. Daarmee hoopt Nijmegen het overvolle aanmeldcentrum Ter Apel deels te ontlasten.