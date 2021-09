Nieuws gemist? Problemen bij de Zwarte Cross en hoe een huisvrouw van 120 kilo brandweervrouw werd

NIEUWE VERKIEZINGEN? | Nieuwe verkiezingen worden niet langer uitgesloten in Den Haag. Voor het eerst wordt er aan het Binnenhof openlijk (én met enige angst) gesproken over nieuwe verkiezingen, nu de formatie hopeloos voortsukkelt. ,,Die optie zat eerst niet in mijn hoofd. Nu wel", zei Gert-Jan Segers (ChristenUnie) nadat hij uit de werkkamer van informateur Johan Remkes beende.

STEEKPARTIJEN EN WINTERSWIJK EN ARNHEM | Het weekend begon vanavond gewelddadig in het asielzoekerscentrum in Winterswijk. Daar kregen twee bewoners het met elkaar aan de stok, waarna er één van die twee werd neergestoken. Hij vecht in het ziekenhuis voor zijn leven. In Arnhem-Zuid raakte een vrouw ernstig gewond bij een steekpartij in een woning.

HARTELIJKHEID VER TE ZOEKEN BIJ HET KOETSHUIS | Het restaurant in Bennekom is een vaste waarde, zoals dat heet in de culinaire wereld. Het eten van Het Koetshuis bewijst klassiek vakmanschap, concludeert ook Michelin, maar wie zoveel betaalt, wil meer dan goed gegaard kalfsvlees. ‘Het besef dat mensen hier komen om iets te vieren, 250 euro betalen en daar wellicht voor hebben moeten sparen, is al lang weg', schrijft culinair recensent Ellen Willems.

NIEUWE BEELDEN EXPLOSIE ENERGIECENTRALE NIJMEGEN | Met enkele explosies is donderdag een deel van de voormalige kolencentrale in Nijmegen-West neergehaald. Tijdens deze operatie was het gehele terrein verboden gebied. Sloper Brown & Mason had her en der camera’s geplaatst, waarmee de ontmanteling van dichtbij is gefilmd.

HOE EEN HUISVROUW VAN 120 KILO BRANDWEERVROUW WERD | Toen Willeke van Harn (41) in 2004 haar 18-jarige zusje verloor aan een auto-ongeluk, maakten de hulpverleners diepe indruk op haar. Nu is ze zélf die rots in de branding, als brandweervrouw die slachtoffers en hun naasten helpt. ,,Maar ik moest eerst 60 kilo afvallen.’’

BOM ONDER CONTRACT ZWARTE CROSS EN CROSSCLUB | De Zwarte Cross zit met een groot probleem, nu komend jaar de crossbaan en een stuk grond bij festivalterrein De Schans niet gebruikt mogen worden. De organisatie van het evenement in Lichtenvoorde huurt jaarlijks een stuk grond en de bijbehorende crossbaan van crossvereniging MACL. Maar dat huurcontract loopt dit jaar af en de crossvereniging is niet akkoord gegaan met een nieuw contract waar jaren over onderhandeld is. ,,Wij worden nu gedwongen alternatie­ven te onderzoe­ken", zegt Ronnie Degen van De Feestfabriek.

MONDKAPJE BLIJFT VERPLICHT IN TREIN | Demissionair minister Hugo de Jonge denkt dat de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer nog wel even blijft. Ook wil het kabinet hint ondanks de aangekondigde cultuurprotesten nog niet op versoepelingen binnen die sector. Ze willen niet vooruitlopen op de feiten en wachten een advies van het Outbreak Management Team af. Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.