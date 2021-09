Nieuws gemist? Proef met tienminutentrein tussen Nijmegen en Randstad en vrouw (34) doodgestoken op straat

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem! De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van woensdag 8 september.

OMSTREDEN ASFALTFABRIEK TE KOOP | Asfaltfabriek APN is bereid te vertrekken uit Nijmegen, bevestigen verschillende bronnen. Het bedrijf is te koop voor 10 miljoen euro. Uitkopen zou Nijmegen in één klap van een groot probleem verlossen, maar het is de vraag of de gemeente nu al wil betalen.



‘s Middags vond er op het Nijmeegse gemeentehuis een protestactie plaats van omwonenden van de fabriek. Zij plaatsten een grafkist vol asfalt en dode bloemen en maanden de Nijmeegse politiek tot actie.

Volledig scherm Wijkbewoners uit Hees (Nijmegen) leveren uit protest tegen Asfalt Produtie Nijmegen (APN) van Dura Vermeer een miniatuurdoodskist af op het stadhuis van Nijmegen © Paul Rapp

STEEKINCIDENT OP STRAAT | Een 34-jarige vrouw uit Utrecht is woensdagochtend bij een steekincident aan de Ploossche Hof in Den Bosch om het leven gekomen. De steekpartij gebeurde rond 09.45 uur. De vrouw liep met een kinderwagen over straat toen zij door de man, vader van het kind, werd aangevallen met een mes. De politie hield in de buurt van het incident een 31-jarige man uit Nieuwegein aan.

BIJZONDERE ROOFVOGEL | Er gaan maanden voorbij dat-ie zich nergens in Nederland laat zien. Maar deze week dook de bijzondere kuifcaracara pardoes op in de Achterhoek. Benno Stortelder uit Neede legde de exotische verschijning vast in het Achterveld, een klein natuurgebied bij Neede. „Met trillende handen van de spanning.”

Volledig scherm De kuifcaracara: ken jij deze zeldzame vogel al? Benno Stortelder fotografeerde het bijzondere beestje in de Achterhoek. © Benno Stortelder

VERDACHTEN ROOFMOORD VOOR DE RECHTER | Er waren veel tranen, woensdagmiddag in de rechtbank in Arnhem, bij de eerste keer dat de twee verdachten van de roofmoord op Nijmegenaar Henk Bos in de wijk Gildekamp in mei, elkaar weer zagen. Er vloeide echter geen traan om en er klonk geen woord van sorry voor het slachtoffer of zijn nabestaanden.

TIENMINUTENTREIN TUSSEN NIJMEGEN EN RANDSTAD | Iedere tien minuten een trein van Nijmegen naar de Randstad. Samen met ProRail gaat NS veertien woensdagen lang zogenaamde tienminutentrein beproeven. Woensdag klonk het startschot voor de proef, op feestelijke wijze op station Arnhem Centraal. Na afloop van de proef gaat de intercity op de lijn Nijmegen-Rotterdam definitief zes keer per uur rijden in plaats van nu vier keer per uur. Tussen Nijmegen en Arnhem gebeurt dat al.

VOOR HET EERST NAAR DE SUPERMARKT | Ze stonden samen met het hele gezin bij het vliegveld in een smerig riool, waren drie dagen onderweg, verbleven in Harskamp ten tijde van de nare demonstratie die er was en zitten nu in tenten in Heumensoord. Woensdag gingen de Afghaanse evacués Jafar en Sayed voor het eerst het terrein af, voor een bezoekje aan de supermarkt.

NOG ALTIJD VERMIST | Bo Rensink (22) is na zes dagen nog altijd vermist. Ze verdween afgelopen donderdag na haar werk in Winterswijk. Familie is ongerust en deed een oproep op sociale media die tienduizenden keren gedeeld werd. Ook de politie maakt zich zorgen. Wat wordt er nu gedaan om haar te vinden? En hoe gaat dat dan in zijn werk? Vijf vragen over deze zaak.

ONTSNAPT AAN VUURZEE | Boban Jagers raakt geëmotioneerd als hij vertelt over het moment dat hij voor het eerst sinds de brand zijn woning aan de Oranjestraat weer betrad. In de nacht van donderdag 29 op vrijdag 30 juli ontsnapten hij en zijn vriendin op spectaculaire wijze ternauwernood aan een vuurzee. ,,Ik ben nog regelmatig geëmotioneerd als ik terugdenk aan het moment dat we daar in die glibberige goot stonden.”

Volledig scherm Boban Jaspers uit Arnhem ontsnapte deze zomer via het dak zijn woning aan een aangestoken brand bij zijn voordeur. © Gerard Burgers