Nieuws gemist? Prominente kickbokser aangehouden en besmettingscijfers knallen in aantal gemeenten omhoog

‘VERGISMOORD’ | De man die dinsdag is aangehouden voor een moord in Beuningen is de 30-jarige Jermaine M. Afgelopen zomer werd de Amsterdammer er door justitie van verdacht degene te zijn geweest die rapper Bigidagoe had neergeschoten in de Vechtstraat.



GULLE GEVERS | Horecaonderneemster Romy-Lisa Verhofstadt (26) krijgt van alle kanten steun van mensen die haar zaak willen redden van de ondergang. De eigenaresse van lunchroom Bij Jan in winkelcentrum Dukenburg heeft in een dag tijd duizenden euro’s aan donaties ontvangen.

HAZES | André Hazes (27) en Monique Westenberg (43) zijn opnieuw uit elkaar. Daarmee is hun verloving ook verbroken. ‘De keuze van André om bij ons weg te gaan is voor mij abrupt en heb ik niet zien aankomen’, schrijft Monique in een eerste reactie.

TERRAS | Horeca in Nijmegen mag, net zoals vorig jaar, vanwege corona de terrassen verruimen. Ook is voor het eerst toegestaan om winterterrassen in Nijmegen op te tuigen: pas met oudjaar moeten de terrassen weer worden opgebroken.

Quote Hier in Nijmegen snappen ze het - anders dan in Den Haag - gelukkig wél Dennis Dekkers, Koninklijke Horeca Nederland

CORONA | De besmettingscijfers knallen in een aantal gemeenten in onze regio flink omhoog: in Renkum en Doetinchem zijn de afgelopen zeven dagen zelfs meer dan dubbel zoveel corona-infecties dan vorige week.



In het midden en oosten van Gelderland gaat het met de coronacijfers ook veel slechter dan in de rest van het land. Vandaag werden er door het RIVM 5330 nieuwe besmettingen vastgesteld, flink meer dan gisteren en eergisteren. Volg hier ons liveblog.

SADDIK | De bekende kickbokser Jamal Ben Saddik is een van de 48 personen die zijn opgepakt in de operatie ‘Sky’. Vanaf februari 2021 heeft de politie honderden miljoenen berichten via die cryptodienst live kunnen meelezen.



RADAR LOVE | Als hommage aan de met ALS getroffen George Kooymans klinkt morgen om 17.15 uur in heel Nederland Golden Earring’s Radar Love. Dankzij Tielenaar John Ohello, die bijna een kwart eeuw de bodyguard van de rockband was, ‘draagt ook Tiel zijn steentje bij’.

LES VAN VITES | ‘Houd de tickets nog ff in de kruiwagen’, zegt Bjorn Courbois in gesprek met Lex Lammers over de gang van zaken rondom de Arnhemse voetbalclub Vitesse. Met onder andere aandacht voor Bazoer, die weer in genade is aangenomen.

VACCINS | De Duitse grensregio’s willen meer coronavaccins vanwege het besmettingsgevaar uit Nederland. Ze willen 50.000 vaccins extra. Volgens de regio’s zijn de besmettingscijfers in Nederland en België structureel hoger dan in Duitsland.



‘ENORME DREUN’ | Een bizarre binnenkomer voor André Bongers en zijn gezin. Ze wonen amper een week aan de Apeldoornseweg in Vaassen of er rijdt ’s nachts een bestelbusje hun voortuin in.

Volledig scherm André Bongers en zijn vrouw werden op brute wijze gewekt. © Luciano de Graaf

