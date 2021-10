Nieuws gemist? PvdA-voorzitter Sent wil partij weer groot maken; veel kritiek op corona-uitspraken Jolink

SCHIETPARTIJ CUIJK De schietpartij van afgelopen nacht in de Cuijkse wijk Heeswijkse Kampen blijkt de achtste aanslag in een mysterieus conflict waar handelaren in e-bikes bij zijn betrokken. Het is inmiddels de vierde aanslag in die wijk: de andere vier waren elders in Cuijk en in Nijmegen. Op de woning van een inkoopdirecteur werden kogels afgevuurd.

Volledig scherm In de nacht van zaterdag op zondag is een woning aan de Dijkskruin in Cuijk beschoten. Het huis op de achtergrond is niet het huis dat beschoten is. © SK-Media

KINDEREN IN EEN ZANDBAK - ,,Heel erg verdrietig”, is Esther-Mirjam Sent over coalitiebesprekingen in Den Haag. ,,De tranen springen me in de ogen over wat er is gebeurd.” De kiezer moet daarom bij de gemeenteraadsverkiezingen maar laten zien dat het zo niet langer kan, vindt Sent, die vrijdag werd verkozen tot nieuwe voorzitter van de PvdA.

,,Want het is werkelijk niet te geloven dat je als coalitiepartij als een stel kinderen in de zandbak zes maanden gaat bakkeleien over wie met wie mag spelen, terwijl er grote uitdagingen zijn op het gebied van onder meer wonen en klimaat.”

Volledig scherm Partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent. © ANP

NOODBEVEL FEYENOORD Burgemeester Ahmed Marcouch heeft zondag aan het eind van de middag een noodbevel uitgegeven uit vrees voor wanordelijkheden rondom de wedstrijd van Vitesse tegen Feyenoord. Vitesse won uiteindelijk overtuigend van Feyenoord in Gelredome. Uitslag: 2-1.

TWEE DODEN IN WONING De twee doden die zijn gevonden in een wooncomplex in Nijmegen zijn mogelijk door een misdrijf om het leven gekomen. De politie laat zondag weten dat niet uit te sluiten, nadat agenten de twee lichamen zaterdag ontdekten in de woning in de Nijmeegse wijk Willemskwartier.

PANDORA PAPERS CDA-leider Wopke Hoekstra investeerde jarenlang in een brievenbusfirma op de Britse Maagdeneilanden. Dat deed hij kort voordat hij minister van Financiën werd en stelling nam tegen belastingparadijzen. Hoekstra bevestigt de berichtgeving van dagblad Trouw op basis van nieuwe onthullingen in de zogenoemde Pandora Papers. ‘Ik had mij beter moeten verdiepen.’

CORONACHECK BLIJFT MOEILIJK Horecazaken blijven worstelen met de verplichte coronacontrole van hun klanten. Zaken in Gelderland gaan er heel verschillend mee om: veelal is er controle aan de deur, binnen of bij het betalen.

OKTOBERFEST KON WEER Liefst 12.500 feestgangers gaan zaterdagavond helemaal uit hun plaat tijdens het Foute Oktoberfest op de Goffertweide in Nijmegen. In de grootste partytent van Europa – groter dan de Alpha-tent op Lowlands én de Megatent van de Zwarte Cross – staan artiesten als Snollebollekes, Paul Elstak, Vieze Jack, Wolter Kroes en Nijmegens trots René le Blanc.

Volledig scherm Het Foute Oktoberfest in Goffertpark. © Foto: Bert Beelen

AAW Bennie Jolink heeft zich op Facebook de woede op de hals gehaald van mensen die niet gevaccineerd zijn tegen corona. ‘Iedereen die niet gevaccineerd is noemen we vanaf nu Achterlijke Asociale Wappie. A.A.W.er dus’, schrijft Jolink. Ongekend veel reacties kwamen binnen op zijn uitlatingen.

Volledig scherm Bennie Jolink van Normaal. © Videostill