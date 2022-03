Nieuws gemist? Rachel Hazes zoent met motorclubbaas en Max haalt einde van race niet

VERKEERSDRAMA EDE | Ede is in shock. Een 64-jarige man uit Gaanderen is zaterdagavond overleden aan de verwondingen die hij opliep toen hij in die stad werd overreden. Een 36-jarige vrouw uit Ede zou volgens de politie bewust met haar auto over de man heen zijn gereden. De aanleiding zou een conflict over blikschade na een aanrijding zijn geweest.

PIET PAULUSMA OVERLEDEN | ‘Tot ons grote verdriet is weerman Piet Paulusma op 65-jarige leeftijd overleden’, laat zijn werkgever Omroep Max weten. ‘Piet leed al geruime tijd aan kanker, waar hij geen ruchtbaarheid aan wilde geven. Wij zijn Piet dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend en wensen de nabestaanden veel sterkte toe.’

NIEUWE LIEFDE | Rachel Hazes heeft met een foto op Instagram een einde gemaakt aan alle geruchten over haar liefdesleven. Op het kiekje staat ze zoenend met No surrender-oprichter en veroordeeld crimineel Klaas Otto. ‘Geen woorden nodig’, schrijft ze erbij, gevolgd door een hartje.

Volledig scherm Rachel Hazes en Klaas Otto. © BrunoPress/ANP

DOMPER VOOR MAX | Een nieuw tijdperk in de Formule 1 begon voor wereldkampioen Max Verstappen met een koningsdrama. Met nul WK-punten vanwege een late uitvalbeurt en het besef dat Ferrari nu de sterkste is. Vertrokken van poleposition hielp Ferrari-coureur Charles Leclerc de Scuderia aan de eerste zege in tweeënhalf jaar tijd.

Volledig scherm Max Verstappen na afloop van de race. © ANP

WIE HELPT DE OCHTENDAANBELLER? | Tientallen Nijmegenaren zijn de laatste tijd wakker gebeld door een man die om geld vroeg. Deze ‘ochtendaanbeller’ blijkt een drugsverslaafde met een verstandelijke beperking. Vanwege die combinatie is hulp heel lastig te vinden, tot wanhoop van zijn ouders.

CHAOS DOOR STEVENSLOOP | Voor het eerst in jaren was er dit weekend weer een Stevensloop in Nijmegen. Niet alle Nijmegenaren waren daar blij mee. Tientallen automobilisten hebben zich zondag vastgereden in de Benedenstad. Na 12.00 uur waren alle in- en uitgangen van de wijk aan de Waal voor enkele uren afgesloten, vanwege de passerende deelnemers aan de Stevensloop. Bestuurders, bezoekers en bewoners, die hun auto voor die tijd in de Benedenstad hadden geparkeerd, konden geen kant meer op.