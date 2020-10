Nieuws gemist? Rapper Akwasi fileert Afrika Museum | Coronabesmettingen in regio nemen toe

Dat rapper Akwasi niet vies is van wat pittige uitspraken, is bekend. Nu heeft hij zijn pijlen gericht op het Afrika Museum in Berg en Dal. Op verzoek van erfgoedfestival Gelderland, dat dit jaar online word uitgezonden, bracht hij een bezoek aan het museum en schrok zich een hoedje. ,,Kan een Afrikamuseum nog gerund worden door witte mensen, zonder mensen uit de Afrikaanse diaspora?’’, vroeg de rapper zich af.

Volledig scherm Het verwoeste interieur van Café 't Paleis in Nijmegen. © Paul Rapp

Wat gebeurde er afgelopen nacht bij Café ’t Paleis in Nijmegen? Dat vraagt eigenaar Frank van de Laak zich af nadat zijn café werd verwoest door brand. Brandstichting wordt niet uitgesloten. De politie neemt de zaak hoog op, ook omdat er boven de kroeg studentenwoningen zijn, Van de Laak sluit zich daar graag bij aan. ,,Dan kun je toch wel van een aanslag spreken. Dit is een gerichte actie. Honderd procent. Of het is iets persoonlijks, of het is een pyromaan. Maar dit is geen kwajongensstreek.’’

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

En we hebben natuurlijk nog steeds de coronacrisis. Het aantal besmettingen is volgens het RIVM met 10.211 gestegen. Ook in de regio is er een flinke stijging. Vandaag waren Arnhem en Ede ‘koploper’ met 96 nieuwe besmettingen. Betekent dat dat iedereen even rustig aan doet? Welnee, in Hilversum werd vannacht een groot illegaal feest - inclusief deejay en lachgas - stilgelegd door de politie. Ruim driehonderd feestgangers leefden zich uit op een bouwterrein.

Volledig scherm Blijdschap bij Vitesse, treurige gezichten bij PSV. © BSR Agency

Laten we afsluiten met goed nieuws. Tenminste, voor Vitesse-fans en PSV-haters. De Arnhemse club won - voor het eerst in de geschiedenis - in GelreDome van de Eindhovense topclub: 2-1. Daarmee is Vitesse samen met Ajax koploper in de eredivisie geworden en heeft PSV ingehaald. Er was - bijna vanzelfsprekend - weer een discutabel VAR-moment. PSV kreeg in de allerlaatste minuut een penalty van scheidsrechter Bas Nijhuis, maar die beslissing werd even later na overleg met de VAR teruggedraaid. PSV boos, Vitesse blij.

Wil je nooit meer nieuws missen uit jouw regio en daarbuiten?

Download dan onze nieuwsapp voor je iPhone of Android telefoon en zet notificaties aan. Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.