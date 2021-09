Nieuws gemist? Rashonden gestolen voor handel en vader Nathan Aké sterft vlak na CL-doelpunt

ONTSLAG Sigrid Kaag neemt ontslag als minister van Buitenlandse Zaken nadat de Tweede Kamer een motie van afkeuring tegen haar aannam. Premier Rutte heeft haar nog willen overtuigen ‘tot een andere weg’. ,,Ik vind het erg, maar ik begrijp haar keus vanuit wie zij is.”

GESTOLEN De politie vermoedt dat dieven honden stelen voor de handel. De afgelopen periode zijn een aantal meldingen van gestolen honden binnengekomen. Ook in Facebookgroepen circuleren berichten over mensen die in het bos honden proberen mee te lokken. Vermoedelijk voor de handel.

GRAODUS De man die Nijmegen zijn klassieker ‘Al mot ik krupe’ gaf, zou donderdag 100 geworden zijn. Maar wie was Graodus van Nimwegen?

Op een eenzaam en weemoedig moment moet hij die woorden gevonden hebben. Niemand weet precies waar, niemand weet precies hoe, maar hij deed het. En nog altijd wordt zijn lied gezongen in cafés en stadions, op verjaardagen en na uitvaarten, en proosten mensen met die woorden van hem, Graodus van Nimwegen (1921-2000).

DRAMA Nathan Aké is woensdagavond tijdens de Champions League-wedstrijd Manchester City-RB Leipzig zijn vader verloren. Hij overleed luttele minuten nadat Aké koppend de score had geopend. Dat maakte de Oranje-international bekend via Instagram. Zijn vader was al lange tijd ernstig ziek.

KERSTFILMS Terwijl we nog van de laatste zomerdagen aan het genieten zijn, is het vandaag precies 100 dagen tot Kerstmis. En dat betekent dat we langzaam klaar kunnen gaan zitten voor de kerstfilms die dit jaar op Netflix zullen verschijnen. Hier alvast wat films die je kunt verwachten.

VIVÉ Vivé, het op dinsdag geboren dochtertje van Maxime Meiland, is een echte slaapkop. Dat vertelt de kersverse mama vandaag in haar Instagram Stories. De realityster en haar gezin genieten met volle teugen van het meisje. ,,Ze slaapt de hele dag”, zegt Maxime met een grote glimlach op haar gezicht.

