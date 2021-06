Nieuws gemist? Ravage door inbraak bij koffiezaak en komt Elton John naar Arnhem?

CEL VOOR DOORRIJDER De 33-jarige man uit Huissen die een jaar geleden op het RijnWaalpad de Arnhemse Deborah (34) op haar fiets aanreed en haar vervolgens zwaargewond achterliet, is dinsdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van een half jaar. De rechtbank rekent het hem aan dat hij zich respectloos heeft gedragen tegenover het slachtoffer. Na het ongeval is hij in volle bewustzijn doorgereden en heeft hij zich totaal niet bekommerd om de fietsster.

Volledig scherm De kruising Rijkerswoerdsestraat en het RijnWaalpad (de snelfietsroute tussen Arnhem en Nijmegen) waar Deborah (inzet) werd aangereden. © Gerard Burgers/eigen foto

DELTA-VARIANT De zogeheten Delta-variant van het coronavirus is ook in Nederland aan een opmars bezig. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht dat de variant die als eerste opdook in India in de loop van deze zomer de meest voorkomende coronavariant in ons land zal zijn. het is niet de verwachting dat het oprukken van deze variant op korte termijn zal leiden tot hogere ziekenhuisopnames.

INBRAAK BIJ KOFFIEZAAK Terwijl Hesselink Koffie nog volop genoot van het feestelijke bezoek van koningin Maxima, besloot een aantal inbrekers ook een kijkje te nemen in het nieuwe pand van de koffie-gigant in Winterswijk. ,,Heel spijtig, want ze hebben flink wat schade aangericht voor een kleine buit”, zegt eigenaar Gerrit Hesselink. ,,,,De rode loper is net weg, of we zijn al van heel hoog, naar heel laag bezoek gegaan.”

ELTON JOHN GELREDOME Doet de Engelse zanger Elton John met zijn afscheidstournee ‘Farewell Yellow Brick Road: The Story so Far’ ook Arnhem aan? GelreDome wil doen geloven van wel. Het Arnhemse stadion verspreidt via sociale media foto’s waarop het logo van John te zien is, een kapitale E met een sterretje.

GOUDEN TIP OVERVAL Hans Polman, eigenaar van Rijks Optiek in Oosterbeek, looft 5000 euro uit aan diegene die ervoor kan zorgen dat de daders van de overval maandagavond op zijn zaak aan de Utrechtseweg, aangehouden worden. ,,Omdat ik deze jongens achter de tralies wil hebben’’, zegt Polman. ,,Zij mogen niet vrij rondlopen. Zij moeten weten wat voor ellende ze onze medewerkers hebben bezorgd.’’

Volledig scherm De overval op opticien Rijks Optiek aan de Utrechtseweg in Oosterbeek © Persbureau Heitink

VERKRACHTING De man zat al vaker aan haar in het Tielse eetcafé waar ze beiden werkten. Maar die dag ging hij verder. Hij duwde haar tegen een muurtje, buiten het zicht van de camera’s, en betastte haar zodanig dat volgens de officier van justitie sprake is van verkrachting. Die eiste dinsdag een gevangenisstraf van een jaar en twee maanden tegen de 36-jarige Tielenaar.

NEC Voetbalclub NEC krijgt tot eind 2023 de tijd stadion De Goffert terug te kopen. De gemeente Nijmegen geeft daarmee uitstel van de koopoptie met 2,5 jaar, want eigenlijk zou die termijn op 1 juli aanstaande verlopen. Samen met de Nijmeegse projectontwikkelaar KlokGroep wordt gewerkt aan een bouwplan, waarbij het stadion mogelijk wordt uitgebreid met bedrijven, maatschappelijke instellingen en sociale huurwoningen.

Volledig scherm Het Goffertstadion van NEC. © anp