Nieuws Gemist? Rechter komt eraan te pas na ontslag om eten croissantje en ophef om ‘campagnepanden’ Ton Hendriks

KABINET SCHRAPT LAATSTE CORONAPLICHTEN | Nederland keert vanaf 23 maart vrijwel volledig terug naar het oude normaal. Toegangstesten (1G) gaan overboord en een mondkapje in het openbaar vervoer is dan niet langer verplicht, net als thuiswerken. Basisregels rond testen, isolatie en quarantaine blijven voorlopig nog wel.

VIROLOOG ZIET KENTERING IN CORONACRISIS | Laten we stoppen met massaal testen op corona en met alle quarantaine- en isolatiemaatregelen na een positieve testuitslag. De meeste mensen zijn daar nu immuun genoeg voor, aldus arts-microbioloog en viroloog Jean-Luc Murk.



OPHEF OM GRATIS CAMPAGNEPANDEN | Vastgoedmagnaat Ton Hendriks, die drie van zijn leegstaande panden in het centrum gratis beschikbaar stelt als campagnepand voor politieke partijen. Het leidt aan het begin van de verkiezingen tot ophef in Nijmegen. Partijen hebben kritiek op het feit dat CDA, Stadspartij Nijmegen en D66 de panden in het centrum tijdelijk gebruiken zonder er huur voor te betalen.



POLITIE DOET INVALLEN OP MEERDERE ARNHEMSE KAMPEN | Het gaat in ieder geval om de kampen aan het Immerlooplein, de Gelderse Rooslaan en de Groningensingel. Op alle drie de locaties was dinsdagmorgen politie aanwezig. Bij het woonwagenkamp aan het Immerlooplein zijn ook een commandowagen en medewerkers van de douane, Belastingdienst en defensie aanwezig.

MAN (29) SLAAT BEVEILIGSTER NA RACISTISCHE SCHELDKANONNADE IN MAASZIEKENHUIS | ,,Ik ga naar mijn vader. Anders sla ik je kapot.” Dat schreeuwde een 29-jarige Gennepenaar op 16 juli 2021 tegen de receptioniste van het Maasziekenhuis in Beugen. Zij had de zwaar geëmotioneerde man net verteld dat het bezoekuur was afgelopen.



GROOT DEEL OEKRAïENSE VLUCHTELINGEN IN HARSKAMP NIET GEVACCINEERD | De Oekraïense vluchtelingen die momenteel in de noodopvang in Harskamp verblijven en nog niet zijn gevaccineerd tegen het coronavirus, krijgen daartoe binnenkort de kans. De GGD Gelderland-Midden wil het voor hen mogelijk maken om in de noodopvang een coronaprik te halen.



PROTESTERENDE RUSSISCHE TV-VROUW ONTLOOPT JARENLANGE CELSTRAF | Marina Ovsjannikova verscheen maandag tijdens de belangrijkste nieuwsuitzending van de avond, die door miljoenen kijkers wordt gevolgd, plots achter in beeld waarop ze met een plakkaat haar afkeuring uitspraak over de oorlog tegen Oekraïne, die ze als een misdaad betitelde. Ze waarschuwde dat de propaganda over de oorlog niet kan worden geloofd. Russische media mogen de term oorlog niet gebruiken voor ‘de militaire missie’ in Oekraïne.

GEWONDE DOOR STEEKPARTIJ BIJ STATION DUIVEN | Bij het NS-station aan de Visserlaan in Duiven heeft maandagavond een steekpartij plaatsgevonden. Een persoon is daarbij gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 20.30 uur. Politie, ambulance en een traumahelikopter rukten uit. Het slachtoffer is met onbekend letsel afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij zou wel aanspreekbaar zijn.



LIL KLEINE VERLAAT CEL MET VUILNISZAK IN ZIJN HAND | Rapper Lil Kleine is sinds vanochtend weer op vrije voeten. Op beelden van Shownieuws is te zien hoe hij breeduit lachend, met een vuilniszak vol persoonlijke spullen, de gevangenis verlaat. De artiest reageert grinnikend op vragen van de aanwezige verslaggevers, maar geeft geen antwoord. Hij stapt in een luxe zwarte auto die al voor hem klaarstaat.



CROISSANTJE GEPAKT? ERUIT! | Een medewerkster van een Dekamarkt in Haarlem is ontslagen, omdat ze croissants had gegeten achter de kassa. Zelf beweert ze keurig te hebben afgerekend, maar de supermarktleiding gelooft dat niet. Komt de alleenstaande moeder (46) na een onberispelijk dienstverband van twintig jaar op straat te staan?



FLASHMOB | Met een eigen versie van het nummer A brand new day van The Wiz Stars trekken studenten van het Arnhemse Astrum College aan het Kramersgildeplein dinsdag de aandacht in winkelcentrum Presikhaaf.

FRANKA (88) WOONT HET LANGST IN DE STRAAT, MAAR MOET ALS ENIGE HAAR VOORTUIN INLEVEREN | Franka van Laarhoven (88) oogt een stuk jonger dan zij is. ,,Ik ben, zolang het nog kan, graag bezig in de tuin’’, zegt de Oosterhoutse. Maar de gemeente wil nu een stuk van haar ruime voortuin terug hebben.‘Ten onrechte’, vinden Van Laarhoven en haar schoonzoon.



RUSLAND STAPT UIT RAAD VAN EUROPA | Rusland heeft zelf officieel afscheid genomen van de Raad van Europa. Het land voorkomt zo dat de verdragsorganisatie, die de democratie en de rechtsstaat in Europa bewaakt, Rusland zelf de deur wijst. Lees meer in ons liveblog over de Oekraïne-oorlog.



RETOUR OEKRAÏNE: VLUCHTELINGEN BEREIKEN BEESD | De De touringcar die afgelopen zondag volgeladen met hulpgoederen vanuit het Betuwse Beesd vertrok naar de grens tussen Polen en Oekraïne, is terug in Nederland. De dubbeldekker arriveerde vandaag vol Oekraïense vluchtelingen. Verslaggever Eric Reijnen Rutten reisde mee en deed verslag. Wat hij zag, maakte grote indruk. Lees zijn reisverslag terug.

WONINGMARKT BLIJFT ‘OVERVERHIT’ | De Nederlandse woningmarkt blijft ook dit jaar waarschijnlijk ‘oververhit’, ondanks de toegenomen economische onzekerheid door de oorlog in Oekraïne. Dat denken economen van Rabobank die hun voorspellingen voor de toename van de huizenprijzen verder hebben verhoogd. Een koophuis zou dik 17 procent duurder worden.



TWEEDE KAMER BERISPT BAUDET | Thierry Baudet krijgt een berisping en een aanwijzing van de Tweede Kamer, omdat hij weigert zijn nevenfuncties te laten registreren. Het College van onderzoek integriteit had vorige week deze sancties aanbevolen na een onderzoek naar de kwestie. Baudet wilde zelf niet meewerken aan dat onderzoek, dat werd ingesteld na een klacht van een burger. Een grote meerderheid steunde de aanbevelingen.

