Nieuws gemist? Rechter noemde overleden vrouw ‘beroepswappie’ • Pony’s opnieuw verwaarloosd door beruchte handelaar

DONNY M. BEKENT DODEN GINO | De 22-jarige Donny M. heeft tijdens een politieverhoor bekend betrokken te zijn geweest bij de ontvoering en dood van de 9-jarige Gino, meldt 1Limburg. Het jongetje verdween op 1 juni en zijn lichaam werd drie dagen later gevonden in Geleen.

‘BEROEPSWAPPIE’ NIET PROFESSIONEEL | De 36-jarige vrouw die afgelopen weekend zwaargewond werd gevonden bij het drama op de N18 bij Haaksbergen, werd eerder dit jaar door de politierechter uitgemaakt voor ‘beroepswappie’. Kan dat zomaar, of doet een dergelijke uitspraak afbreuk aan de professionaliteit en onafhankelijkheid van de rechterlijke macht? Experts reageren verdeeld. ,,Het is in elk geval ongebruikelijk.”

FIETSSTER (75) OVERLEDEN IN HUISSEN | Op de Stadswal in Huissen is donderdagmiddag een ernstig ongeval gebeurd tussen een vrachtwagen en een fietsster. De fietsster, een 75-jarige vrouw uit Huissen, is daarbij om het leven gekomen.

MUNITIEDEPOT ONTPLOFT | In een bos in Berlijn is vanochtend een grote brand ontstaan na een explosie in een munitieopslagplaats van de Duitse politie. De brandweer meldt dat de brand woedt in het Grunewald, in het zuidwesten van de Duitse hoofdstad.

PERSPRESENTATIE CILLESSEN UITGESTELD | Jasper Cillessen zou donderdagmiddag worden gepresenteerd bij NEC aan de media, maar de persconferentie is uitgesteld. De transfer van de 33-jarige doelman uit Groesbeek staat volgens de Nijmeegse club echter niet op losse schroeven.

VERWAARLOOSDE PONY'S | De inmiddels beruchte ponyhandelaar John J. uit Aalten is weer de fout in gegaan. Een halfjaar na te zijn veroordeeld, blijkt de 28-jarige ruim twee maanden een grote groep pony’s aan hun lot te hebben overgelaten in Neede. ,,Het was verschrikkelijk om te zien”, zeggen Yentl en Bart.

HUISSENS RAADSLID OVERLEDEN | Tamara Zonnenberg (38) uit Huissen is overleden tijdens haar vakantie. Ze was sinds 2019 raadslid in de gemeente Lingewaard, sinds dit jaar voor GroenLinks. Tamara Zonnenberg overleed deze week in Thailand.

MAN (70) VERDRONKEN IN NOORDZEE | Een 70-jarige man uit Oldenzaal is woensdagavond verdronken in de Noordzee. De reddingsbrigade van het Noordhollandse Sint Maartenszee haalde de man uit het water. Reanimatie mocht niet baten, meldt de politie Noord-Holland.

LICHAAM AANGETROFFEN IN DE MAAS | In de Maas bij Empel is donderdagmiddag een lichaam aangetroffen door het Landelijk Team Onderwaterzoekingen. De politie gaat er vanuit dat het om de 22-jarige man uit Sint-Michielsgestel gaat die woensdagavond bij Empel in de Maas is gevallen.

AIRBORNEPLEIN ARNHEM KRIJGT WEKENLANGE ONDERHOUDSBEURT | De oplettende weggebruiker heeft het al gezien. Het aantal rood-witte paaltjes op het Airborneplein in Arnhem is deze week flink opgeschroefd. De drukke rotonde in het hart van de stad wordt voorbereid op een wekenlange onderhoudsbeurt, die de nodige gevolgen heeft voor de weggebruiker.

WAARSCHUWING VOOR GEVAARLIJKE SITUATIES ZWEMPLASSEN | De provincie Gelderland waarschuwt voor mogelijk plotselinge steile bodems in zwemlocaties. Door de aanhoudende droogte is de waterstand in een groot aantal zwemlocaties en recreatieplassen gedaald. En dat heeft gevolgen voor de diepte van de oevers. Leisurelands, beheerder van flink wat van die gebieden, vindt de oproep terecht.

VERWARD MAN ZET ARNHEMSE BUURT OP STELTEN | Een verwarde man heeft in de nacht van woensdag op donderdag voor veel opschudding gezorgd in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Hij belde het alarmnummer van de politie met een valse melding van een schietpartij met meerdere gewonden. De politie heeft de beller inmiddels aangehouden.

‘MEDIUM’ SCHULDIG BEVONDEN AAN ONTUCHT | Een 65-jarig ‘medium’ uit Duiven is schuldig aan ontucht met twee patiëntes, die bij hem waren gekomen voor een spirituele behandeling. De rechtbank legt hem een taakstraf op van 240 uur.

‘LIL KLEINE VRAAGT HORLOGES TERUG’ | Lil Kleine zou de dure horloges terug willen die hij tijdens zijn relatie met Jaimie Vaes aan haar cadeau heeft gedaan. De rapper, die in het echt Jorik Scholten heet, eist ook de horloges terug die hij aan zijn zoontje Lío gaf, zegt Jaimie in de nieuwste aflevering van haar realityserie Jaimie in The Vaes Lane van discovery+.

LEVEN ARCHIE (12) NIET BEËINDIGD | Het leven van de 12-jarige Archie Battersbee wordt vandaag niet beëindigd, omdat zijn ouders een nieuwe gerechtelijke stap hebben gezet, meldt Sky News. De ouders zijn naar het Britse Hooggerechtshof gestapt om hun hersendode zoontje naar een palliatieve zorginstelling overgebracht te krijgen.