Nieuws gemist? Rel om Arnhems 'coronaterras' en pedojagers die Jan (73) doodden horen morgen hun straf.

Column Thomas Verbogt Waarom zou het plein tijdens Dodenher­den­king verboden gebied zijn?

20:00 Hier in de buurt zeiden we tegen elkaar: ,,Ben je er dinsdag?” Antwoord geven was niet eens nodig. Soms vroeg iemand: ,,Het gaat toch door?” Vreemde vraag is dat, want hoe zou je Dodenherdenking niet kunnen laten doorgaan? Maar bedoeld werd de praktische gang van zaken, om het zo maar eens te noemen. Dat we bij elkaar komen op het plein voor de kerk, dat daar een harmonie of fanfare komt spelen, altijd een beetje vals, maar ontzettend goed bedoeld, dat we met ons allen stil zijn en daarna weer stil naar onze huizen gaan om daar ook nog een tijdje min of meer stil te blijven.