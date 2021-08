Nieuws Gemist? Rellen bij opvang Afghanen maken indruk in dorp en raadselachtig lint van ooievaars langs A50

UPDATE AFGHANISTAN-CRISIS | De rellen gisteravond in Harskamp, waar Defensie honderden evacuees uit Afghanistan opvangt, hebben diepe indruk gemaakt in het dorp. Een deel van de bewoners keert zich tegen de actie. De massale opkomst werd vooral veroorzaakt door verveling, zeggen ze. Lees de reportage.



BURGEMEESTER GRIJPT IN | Een noodbevel, demonstratieverbod en alcoholverbod in de omgeving van het kazerneterrein in Harskamp, waar vluchtelingen worden opgevangen, moeten voorkomen dat het opnieuw tot ongeregeldheden komt. Burgemeester René Verhulst neemt per direct deze maatregelen na overleg met de politie en het Openbaar Ministerie.



CAN KRITISCH | Journalist Sinan Can noemt het ‘onnozelheid’ als mensen nu gaan protesteren tegen de komst van Afghanen naar Nederland. ,,De beelden gaan de wereld rond, ik heb geen enkel ander land gezien waar zoiets is gebeurd.’’ Lees meer.



WAT BEZIELT DE ACTIEVOERDERS? | Vol ontzetting en afkeuring reageert Nederland op het protest van zo’n 250 Harskampers, dinsdagavond voor de poorten van Schietkamp Harskamp waar gevluchte Afghanen zijn opgenomen. Wat is hier aan de hand? Onze verslaggever Albert Heller liep uren tussen de jongeren rond en sprak met ze.



ARNHEM VREEST SUPPORTERSRELLEN | Voor de hele stad Arnhem geldt vanaf woensdagmiddag 17.00 uur een noodverordening die het mogelijk moet maken supporters van de Brusselse voetbalclub RSC Anderlecht te kunnen weren. De Belgen spelen donderdagavond om 19.00 uur tegen Vitesse in GelreDome, maar uit-publiek is daar niet welkom.



JONGE VADER DIE IJSJES GING HALEN WERD NEERGESCHOTEN | De verdachten werden opgepakt en moesten zich deze week verantwoorden in de rechtbank. Nathan G. vertelt dat noch hij noch zijn jeugdvriend Tarik A., opgegroeid in dezelfde buurt in Den Haag, het vuur op de Veenendaler hebben geopend. ,,We gingen er heen omdat we duidelijk moesten maken dat hij die spullen moest leveren.’’ Lees meer.



KRIJGEN WE EEN MINDERHEIDSKABINET? | ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers heeft vanochtend bij informateur Mariëtte Hamer gepleit voor een minderheidskabinet. Voor zichzelf lijkt hij geen rol meer te zien in een nieuw kabinet. ,,De waarschijnlijkheid dat de ChristenUnie meedoet, is niet groter geworden.’’ Daarmee zit de formatie nog altijd muurvast.



VOETGANGER AANGEREDEN | Een ernstig ongeluk vanmiddag op de Ginkelse Heide bij Ede. Een automobilist werd kennelijk onwel op de provinciale weg N224. De auto raakte van de weg en botste tegen een voetganger.

CORONA-UPDATE | Tussen dinsdag- en woensdagochtend zijn 2863 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is flink meer dan een dag eerder, toen het er 2488 waren (na correctie). Het zijn er echter niet veel meer dan vorige week woensdag. Toen hadden 2789 mensen positief getest.



Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is licht afgenomen. In totaal zijn nu 674 patiënten met Covid-19 opgenomen, zo blijkt uit de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 17 minder dan dinsdag. Lees bij in ons liveblog.



MEISJE IN GEVAAR? | Op die vraag wil de Duitse politie graag antwoord: mogelijk is er iets niet in de haak. Meerdere getuigen maakten zaterdag rond 20.00 uur melding van een, aldus de politie, ‘merkwaardig tafereel’: Een man liep een groot bos in aan de rand van Kranenburg, bij Nijmegen, met het meisje aan de hand. Ze was slechts gekleed in een pyjama en liep op blote voeten. Een zoekactie liep op niets uit, maar de politie heeft nog ‘serieuze vragen’ over de zaak.



LINT VAN OOIEVAARS | Langs de A50 tussen Zwolle en Apeldoorn zaten dit weekend bijna honderd ooievaars, op iedere lantaarnpaal twee, kilometers lang. Wat is er aan de hand? Volgens ooievaarkenner Wim van Nee komen er een paar dingen samen. ,,Ze wachten op de goede thermiek. Een ooievaar moet zweven.’’



MARTINE (20) OMGEBRACHT IN LISSABON | Ze kunnen het nog amper geloven, familieleden van de dit weekend om het leven gebrachte Martine Schuring ter Morsche (20) uit Enschede. Haar vriend werd opgepakt en zit vast. Zo’n lief meisje, met nul kwaad in de zin, dood gevonden in Lissabon? „Ik heb wel eens gedacht: dit kan niet goed aflopen.” Lees meer.

