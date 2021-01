Nieuws gemist? Relschoppers kunnen hoge schadeclaims verwachten en verdachte van moord fotomodel Carolien op vrije voeten

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem: De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van donderdag 28 januari.

Een bijzonder bezoek voor Den Bosch. Koning Willem-Alexander bezocht vanochtend verschillende plekken in de Brabantse stad, waar relschoppers eerder deze week flink huishielden. Hij ging langs bij de geplunderde Primera, ook sprak hij met bewoners van de Hinthamerstraat.

Volledig scherm Koning Willem-Alexander bekijkt in het centrum van Den Bosch de vernielingen die relschoppers hebben aangericht. © ANP

Relschoppers moeten mogelijk diep in de buidel tasten. Ze riskeren naast een gevangenisstraf ook schadeclaims én die kunnen in de tonnen lopen. Dat zegt de Eindhovense advocaat Thom Beukers. ,,Als de dader minderjarig is, zijn ook de ouders aansprakelijk. Dit kan het leven van hele gezinnen kapot maken.”

De afgelopen dagen zijn er al honderden verdachten gearresteerd. Zoals een 32-jarige man uit Utrecht. Terwijl hij met zijn kinderen Harry Potter zat te kijken, zette hij een paar berichten in een Whatsappgroep over rellen in de stad. Opruiing, aldus de politie. De prijs die de Utrechter ervoor moet betalen is fors: drie maanden gevangenisstraf.

Volledig scherm Rellen in Eindhoven. © ANP

Goed nieuws voor de 42-jarige Werner van de V. Morgen mag hij de Arnhemse Bluebandbajes verlaten om zijn strafproces in vrijheid af te wachten. Het Openbaar Ministerie verdenkt de dakdekker ervan dat hij afgelopen april zijn vriendin Carolien in hun woning in Beneden Leeuwen van het leven beroofde. Maar volgens het gerechtshof Arnhem - Leeuwaarden zijn ‘er aanwijzingen voor een mogelijk reëel scenario te weten het overlijden het als gevolg van een overdosis GHB.’ Dat is de reden dat Werner, in ieder geval voorlopig, weer op vrije voeten is.

Volledig scherm Politie bij de woning aan het Ambacht in Beneden-Leeuwen waar het misdrijf heeft plaatsgevonden. © DG

Kunnen we dit jaar weer naar een festival? Tja, dat is de grote vraag. Om de kans te vergroten, wordt de Zwarte Cross mogelijk verplaatst naar het derde weekend van september. ,,Hopelijk zijn we dan af van coronamaatregelen en is het grootste deel van Nederland gevaccineerd”, zegt Pieter Holkenborg van de organiserende Feestfabriek. Normaal gesproken vindt het populaire evenement plaats in juli.

Volledig scherm Een eerdere editie van de Zwarte Cross. © Zwarte Cross/ PR

Het zijn zware tijden voor Ikea. Al weken regent het klachten over het woonwarenhuis. Klanten klagen dat producten niet of kapot worden geleverd, terugbetalingen achterblijven en ook zou de klantenservice van de aardbodem verdwenen lijken. De reden is volgens Ikea de ‘ongekend hoge vraag naar producten'.

Volledig scherm Toen de Ikea in april weer even open mocht, was het er erg druk. © Jan Ruland van den Brink

Tot slot nog een ludiek bericht. Op veel plekken zijn relschoppers niet welkom, maar bij het bouwbedrijf van Wesley van den Broek uit Prinsenbeek wel. Hij plaatste als grap een oproep op Facebook: ‘Voor alle relschoppers, je mag bij ons zoveel stenen gooien als je wil. Hoe sneller, hoe beter’.