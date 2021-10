Nieuws gemist? Restaurant zet robots in de bediening en bij deze loterij is de winkans het grootst

LOTERIJEN Het winnen van de jackpot in de loterij: wie droomt er niet van? Dit weekend werd deze droom werkelijkheid voor bewoners van een woonwagenkamp in Nuenen. Zij waren plotsklaps miljonair. Maar voor welke loterij kun je nu het beste een lot kopen, als je óók hoopt op die jackpot? Waar is de winkans het grootst?

ROBOTS IN DE BEDIENING Het personeel van restaurant De Blaauwe Kamer in Wageningen heeft er drie collega’s bij: robots in de vorm van katten die bestellingen bij de tafels afleveren. Geruisloos voortrollend en met blauwe knipperlichten bewegen ze zich stapvoets door de ruime horecagelegenheid in het gelijknamige natuurgebied. Loopt er iemand langs, stoppen ze beleefd om even later hun route te vervolgen of een andere te kiezen.

REACTIES OP KRUIDENMENGSEL GIEL BEELEN Het consumentenprogramma Radar is overspoeld met reacties na een item in de uitzending van maandag over een kruidenmengsel dat dj Giel Beelen promoot. Shambala helpt degene die het drinkt naar eigen zeggen zijn of haar ‘innerlijke zelf te vinden’. In Radar bekritiseerden voedselexperts het mengsel. Beelen zelf kwam ook aan het woord en kon niet duidelijk maken in welke verhouding de ingrediënten precies in het drankje zitten. Ook columniste Angela de Jong maakt gehakt van het mengsel.

Volledig scherm Giel Beelen in Radar © KRO-NCRV

TESTEN VOOR TOEGANG In de hele Achterhoek is momenteel géén ‘testen-voor-toegang’-locatie meer. De oorzaak is het invoeren va een nieuw systeem door de Stichting Open Nederland. Of er in de toekomst nog testlocaties in de Achterhoek komen, is onduidelijk. De Oost-Achterhoek had twee testlocaties, in Doetinchem en Winterswijk. Mensen die een test willen laten afnemen voor een QR-code kunnen hier niet meer terecht.

OPHEF IN MILLINGEN Er is ophef over het plan van woningcorporatie Waardwonen om aan de Margrietstraat in Millingen twaalf tijdelijke appartementen voor jongeren te bouwen. De jongeren zijn blij, maar omwonenden - ‘wij weten van niks’ - voelen zich overvallen. Waardwonen gaat nu nogmaals in overleg met de buurt in een poging wat rimpels glad te strijken.

Volledig scherm Millingen, plan voor woningen aan de Margrietstraat © Waardwonen

RECHTSZAAK KAAG D66-fractieleider Sigrid Kaag werd ‘stil en bang’ van de dreigementen van de man die op internet zei haar te gaan vermoorden. ,,Ik ken u niet, waarom deze agressie,” zei ze vandaag als inspreker tijdens de rechtszaak tegen haar bedreiger Erik van Z. ,,Ik ben in Nederland soms angstiger dan ik ooit ben geweest.” De rechter legde Van Z. vanmiddag een gevangenisstraf op van vijf maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk.

Volledig scherm Sigrid Kaag tijdens de rechtszaak. © ANP

OUDE STADSMUREN ONTDEKT Bij rioolwerkzaamheden in het oude centrum van Doesburg zijn meerdere oude stadsmuren ontdekt. Een verrassing voor de gemeente, die op één muur had gerekend. Waar de gemeente Doesburg had gerekend op een dikke, oude bakstenen muur bleken het er meerdere te zijn. Tot vreugde van archeologen.

WALIBI FRIGHT NIGHTS Bosjesmannen die vlak voor je neus uit een heg springen, zombies, veel rookmachines en heel veel gegil. Het zijn de vaste ingrediënten voor de Halloween Fright Nights in Walibi, die dit weekeinde weer van start zijn gegaan. Wie aan een gewoon bezoek niet genoeg heeft, kan zich dit jaar voor het eerst nog meer de stuipen op het lijf laten jagen: blijven slapen in één van de vakantiehuisjes bij het park. Maar of het echt van slapen komt?