Nieuws gemist? Reuzenpanda Fan Xing vertrekt uit Ouwehands Dierenpark en dit zijn de ministers van het nieuwe kabinet

ESMEE (14) DOOR MISDRIJF OM HET LEVEN GEKOMEN | Een 14-jarige meisje uit Hazerswoude-Rijndijk (Zuid-Holland) dat al een paar dagen werd vermist, is door een misdrijf om het leven gekomen. Een 32-jarige man uit Leiden is aangehouden als verdachte. Er wordt verslagen op het drama gereageerd. ,,Dit is niet voor te stellen.”

VUURWERKBOM IN BEUSICHEM | De politie heeft kort na het ontploffen van een zware vuurwerkbom op de Markt in Beusichem twee personen aangehouden. Of dat de dader is, blijft nog onduidelijk. De politie onderzoekt de toedracht van het incident en voert daartoe onder meer een buurtonderzoek uit. Bij de actie raakten acht historische panden beschadigd.

JOHAN TOCH NIET IMMUUN VOOR CORONA | En toen kreeg het coronavirus Johan Tiesnitsch alsnog te pakken. De 50-jarige ondernemer uit Beek (Berg en Dal) stond op een onderzoekslijst van de Rockefeller University uit New York omdat hij maar niet besmet leek te kunnen worden, hoe hard er ook tegen hem werd aangehoest. Maar Johan blijkt toch niet immuun: hij werd positief getest op corona.

KABINET RUTTE IV ROND | Formateur Mark Rutte heeft zijn nieuwe kabinet rond. Rutte, die zelf wederom de positie van premier gaat bekleden, heeft een kabinet samengesteld van oude bekenden en nieuwe gezichten. Zo wordt CDA-leider Wopke Hoekstra de nieuwe minister voor Buitenlandse Zaken, keert Hugo de Jonge terug in het nieuwe kabinet als minister voor Volkshuisvesting en wordt ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers namens D66 minister van Volksgezondheid. De complete samenstelling van het nieuwe kabinet vind je hier.

Volledig scherm Acht nieuwe ministers uit het kabinet Rutte IV. Vanaf linksboven met de klok mee: Karien van Gennip, Wopke Hoekstra, Hugo de Jonge, Carola Schouten, Franc Weerwind, Hanke Bruins Slot, Dilan Yesilgöz en Kajsa Ollongren. © ANP en HH © ANP en HH

GELDERSE AFGEZANT | Ook de regio Nijmegen wordt gerepresenteerd in het nieuwe kabinet. D66-kamerlid en voormalig fractievoorzitter Rob Jetten (34) uit Ubbergen wordt minister voor Klimaat en Energie in het nieuwe kabinet-Rutte. Is hij daar klaar voor? Zijn ex-collega's uit de Nijmeegse gemeenteraad staan in ieder geval niet versteld van zijn ministerpost. Stuk voor stuk roemen ze zijn arbeidsethos, zijn hart voor de samenleving, voor het klimaat en zijn welbespraaktheid. Al is Jetten volgens sommigen soms wel iets té goed met woorden.

DEMONSTRATIE MUSEUMPLEIN | De gemeente Amsterdam telde vandaag bijna 10.000 mensen die deelnamen aan het ‘koffie drinken’ op het Museumplein. Volgens een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema werd dit aantal gehaald op het drukste moment. Bij de demonstratie in de hoofdstad werden dertig aanhoudingen gedaan. Er raakten vier agenten gewond.

REUZENPANDA VERHUIST UIT OUWEHANDS | De jonge reuzenpanda Fan Xing heeft zijn langste tijd gehad in zijn geboorteplaats Rhenen. Het jong van Xing Ya en Wu Wen verruilt Ouwehands Dierenpark op de Grebbeberg voor het land van zijn voorouders: China. Daar wordt het Rhenense jong ingezet bij het fokprogramma om de reuzenpanda in stand te houden.

WONINGMARKT IN 2021 | Meer dan dertig bezichtigingen, 70.000 euro bieden bovenop de vraagprijs, geen voorbehoud van financiering. En dan wéér misgrijpen. Teleurstelling na teleurstelling stapelen zich op voor jonge starters, dertigers op zoek naar hun droomhuis. Mirjam BInnekamp, Richard Otten, Marte Perlo en Vico van Dongen over hun zoektocht naar een plekje voor zichzelf en de gekte op de woningmarkt. ,,Het vreet aan je.”

Volledig scherm Huizenprijzen gaan door het dak. Deze tussenwoning in Nijmegen stond tot voor kort te koop voor het lieve sommetje van 610.000 euro. De alsmaar stijgende prijzen geven Marte (30) en Richard (33) geen hoop. © Paul Rapp