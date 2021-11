Nieuws gemist? RIVM meldt recordaantal van 16.364 besmettingen en carnavalsseizoen afgetrapt op Elfde van de Elfde

RECORDAANTAL BESMETTINGEN, VREES VOOR MAATREGELEN | Het behoeft weinig uitleg dat ook vandaag grotendeels in het teken stond van corona. 11 november 2021 gaat zelfs de boeken in als de dag waarop een recordaantal coronabesmettingen werd gemeld door het RIVM: 16.364 positieve tests werden er in het afgelopen geregistreerd. Wellicht zal dat aantal morgen overtroffen worden. Vanochtend was de afsprakenlijn van de GGD namelijk urenlang niet bereikbaar door de vele mensen die een test wilden inplannen.

De zorgwekkende besmettingscijfers dreunen door binnen de muren van de ziekenhuizen. Daar neemt de druk almaar toe. Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen is deze week naar eigen zeggen overvallen door de snelle stijging van het aantal coronapatiënten. Een opnamestop voor coronapatiënten dreigde daar zelfs.

AFTRAP VAN CARNAVAL | Recordaantal besmettingen of niet, de elfde van de elfde staat natuurlijk ook in het teken van carnaval. Vanochtend om 11.11 uur werd het carnavalsseizoen in alle dorpen, steden en streken waar het volksfeest leeft geopend. Natuurlijk gebeurde dat in Oeteldonk, maar ook in Huissen was men op de been.

VERZIEKTE SFEER PRORAIL | Reizigers zullen komende maanden vaker te maken krijgen met uitvallende treinen. De problemen bij de Verkeersleiding van ProRail zijn veel groter dan tot nu toe bekend. Met name op de belangrijkste post in Utrecht is de situatie totaal verziekt. Onder de 750 verkeersleiders is de onvrede al tijden groot, vertellen betrokkenen binnen en buiten ProRail. Zij klagen over ‘een hoge werkdruk’ en voelen zich al jaren niet gehoord door de directie van ProRail. De baas van het bedrijf heeft inmiddels beterschap beloofd.

SLUITING VAKANTIEOORD ARNHEM | Het prachtig verscholen vakantieoord Petersburg aan de bosrijke rand van Arnhem is verkocht. De twee nieuwe Arnhemse eigenaren willen met ingang van komend jaar met een miljoeneninvestering het vakantiepark gefaseerd opknappen, zes cultuurhistorisch waardevolle panden renoveren en restaureren en tientallen duurzame lodges bouwen. Tot groot ontzet van de huurders die op het park bivakkeren. Zij voelen zich overvallen door de verkoop.

Volledig scherm Het prachtig verscholen vakantieoord Petersburg in Arnhem telt ruim zeventig huurders, veelal eigenaren van stacaravans. Het vakantiepark is verkocht. Het wordt een recreatiepark met lodges. © Rolf Hensel

DODE MAN ZEVENAAR | De politie heeft vannacht een vrouw aangehouden na de vondst van een overleden man in Zevenaar. Het incident vond donderdagmorgen rond 4.00 uur plaats aan de Hunneveldweg, meldt de politie. Het betreft een mysterieuze zaak. Buurtbewoners hebben niets gezien of gehoord, en de politie wil weinig kwijt over de vondst van het lichaam.

DRIE SCHAPEN GEGREPEN | Was het een wolf die in de nacht van woensdag op donderdag drie schapen gegrepen heeft in een weiland in de Ooijpolder, op een steenworp afstand van Nijmegen? Dat is een vraag die zowel de eigenaar van de schapen als de medewerkers van Wolvenmeldpunt Nederland bezighoudt. Sterk was het verantwoordelijke (roof)dier in ieder geval wel: een van de schapen mist een complete voorpoot.

ENORME STIJGING HUIZENPRIJZEN | Een koophuis in Nederland werd dit kwartaal gemiddeld 28.500 euro meer waard, wat neerkomt op zo’n 313 euro per dag. Dat is opvallend, meldt taxatiebedrijf Calcasa. In 2020 was de gemiddelde landelijke stijging van woningprijzen nooit hoger dan 100 euro per dag. In Flevoland en Utrecht stegen de huizen relatief het hardst.

WONDERBAARLIJKE AANRIJDING | De 37-jarige Brenda van Beek heeft haar auto woensdagmiddag op wonderbaarlijke wijze om een paaltje gevouwen in Arnhem. Zo uitzonderlijk, dat de innige omhelzing tussen het knalrode blik en het felgele stuk beton een dag later zelfs een ervaren berger hoofdbrekens oplevert. Gelukkig voor Brenda werd haar auto donderdagmiddag tóch bevrijd uit de benarde situatie.

Volledig scherm Brenda van Beek zit met haar handen in het haar nadat ze haar auto heeft vastgepind op een betonnen paal in de parkeergarage van het Arnhemse winkelcentrum Kronenburg. © DG