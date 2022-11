Nieuws gemist? Rome: Radboud is katholiek • Terreuraanslag in Istanboel • Gendt sloopt hele wijk

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT | De pauselijke regering in Rome, de Heilige Stoel, beschouwt de Radboud Universiteit (RU) en het academische ziekenhuis Radboudumc in Nijmegen nog steeds als katholiek. De Nederlandse bisschoppen namen de universiteit in 2020 het predicaat ‘katholiek’ af na een jarenlang voortdurend conflict.

ZORGEN OVER ZORGPREMIE | Gezinnen zijn volgend jaar honderden euro’s per jaar meer kwijt aan hun zorgverzekering, blijkt uit kersverse berekeningen van vergelijkingssite Independer. Er wordt verwacht dat mensen zullen snijden in hun aanvullende verzekeringen. Maar Independer waarschuwt: hoge rekeningen en noodgedwongen zorg moeten vermijden liggen op de loer.

TERREURAANSLAG IN ISTANBOEL | Bij een explosie in de Turkse stad Istanboel zijn zes doden en 81 gewonden gevallen. Twee van hen zijn er erg slecht aan toe. Dat laten Turkse autoriteiten weten. ,,De daders van deze verachtelijke aanslag zullen worden ontmaskerd’’, zei president Recep Tayyip Erdogan twee uur na de explosie, vlak voor zijn vertrek naar de G20-top in Indonesië.

EEN KEER HOOFD STOTEN, ZEVEN MAANDEN ZIEK | Dagen opgesloten in een donkere kamer. Geen prikkel kunnen verdragen. De klap tegen een houten balk verandert het leven van de 22-jarige Merel Poppeliers. Ze maakt de meest zware dagen van haar leven mee, maar er is letterlijk en figuurlijk licht aan het einde van de tunnel.

NIET MEER DOOR EIGEN VOORTUIN | Anita Wix (60) gebruikt al twaalf jaar een perkje en naastgelegen parkeerplaats van kerkgebouw De Hoeksteen om haar huis via de tuin te verlaten. Nadat woningcorporatie deltaWonen een stenen pad heeft aangelegd, is de eigenaar van het terrein in actie gekomen en mag ze niet meer via deze kant haar tuin in- en uitgaan. ,,Ik was in tranen toen ik het hoorde.”

SINT IS AANGEKOMEN | Grote opschudding op zondagmiddag in de Sinterklaashoofdstad Madriel. Maar liefst zeven pieten dalen plotseling neer op de weilanden langs de Drielse Rijndijk. ,,Ik kreeg een heel gek gevoel in mijn buik”, onthult een parachutepiet na afloop. Ook in Weurt en in Groesbeek was het vandaag zo ver.

MONSTERKLUS IN GENDT | Een Betuwse monsterklus, zo kun je de sloop van de Staatsliedenbuurt in Gendt wel noemen. Bijna honderd woningen gaan tegen de vlakte en daar komt van alles bij kijken. Van vleermuizen in muren tot Duits brandhout.

GLOW EINDHOVEN | Gaat Glow niet een keer vervelen? Niks ervan. In een bomvol Eindhoven scheppen vaste fans en nieuwe bezoekers zaterdagavond in vele talen een sfeer van verwondering en bewondering.

DRINKCULTUUR VERANDERT | Hoe vaker kinderen hun ouders zien drinken, des te jonger ze zelf willen gaan drinken. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Gezondheidsorganisaties vinden het tijd voor meer bewustwording bij ouders en lanceren de campagne ‘Zien drinken doet drinken’.

STUK BIERGLAS IN OOG | Een ongeluk in een Nijmeegse kroeg zette de wereld van Willem Verstraaten uit Overloon voorgoed op zijn kop. De voetballer van SSS’18 kreeg een stuk bierglas in zijn oog en verloor een groot deel van zijn zicht. ,,Ik had stekeblind kunnen zijn.”

VERSTAPPEN WINT DIT KEER NIET | In de staart van een verloren seizoen tankte Mercedes eindelijk wat vertrouwen, met het oog op volgend jaar. In Brazilië tekenden George Russell en Lewis Hamilton voor een één-tweetje, voor beide Ferrari’s. Na een jaar domineren moesten Max Verstappen en Red Bull zowaar weer eens buigen voor de concurrentie.