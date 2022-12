Nieuws gemist? Ronald zag zijn snackbar in vlammen opgaan • Horsterpark in Duiven in Victoriaanse sferen

WOLF IN BETUWSE WOONWIJKEN | Wat krijgen we nou?, dachten inwoners van Angeren, Huissen en Doornenburg onafhankelijk van elkaar. Een dier ‘véél groter dan een hond’ rende volgens hen door woonwijken, langs het spoor en in weilanden. Experts bevestigen: het is inderdaad een wolf.

‘RUSSISCHE’ SCHEPEN KOSTEN NEDERLAND GELD | Nederlandse werven zitten in hun maag met hun ‘Russische’ schepen. Terwijl Kroatië een schip gaat veilen, liggen de schepen hier muurvast aan de ketting. En dat kost de werven geld. ,,Hoewel ze begrip hebben voor de sancties zijn ze er niet blij mee.”

RONALD ZAG ZIJN SNACKBAR IN VLAMMEN OPGAAN | Diep in de nacht van vrijdag op zaterdag gaat het alarmsysteem op Ronald Nathans’ mobieltje af: op camerabeelden ziet hij dat zijn cafetaria in Elderveld blauw staat: foute boel. Maar dat zijn zaak zó aan diggelen is, kan hij nog steeds niet geloven.

13-JARIGE TOM KREEG EEN HERSENBLOEDING | Dagen leefde ze tussen hoop en vrees: Annelies Luttekes zag haar stoere puber Tom (13) ineens aan allerlei snoertjes liggen in een ziekenhuisbed, na een hersenbloeding. ,,Ik dacht: als hij zijn ogen maar weer open doet.”

SUZANNES LEVEN LAG IN PUIN NA DOOD VAN ZUS ELINE (12) | Rouw rond de dood van een kind, mensen hebben vaak geen idee hoe er mee om te gaan. Suzanne Houterman ondervond dat nadat haar zus Eline (12) verongelukte, nu zestien jaar geleden. ,,Ik was 8 jaar en moest wekenlang op aangepaste tijden naar de lessen. Alleen maar, omdat ouders me anders zouden aanklampen in de gang en bevragen over het ongeluk.”

HORSTERPARK DUIVEN IN VICTORIAANSE SFEREN DANKZIJ DICKENS | Het Horsterpark in Duiven was dit weekend tijdens ‘Dickens in de Liemers’ drie dagen lang het sfeervolle toneel voor een van de grootste kerstevenementen in de regio. Het voelt als een reis terug in de tijd.

DAAR ZIT EEN LUCHTJE AAN | Al jaren is Veenendaal in de ban van geuren die inwoners geregeld dwarszitten. De een kwalificeert het als een zoete en weeïge geur, de ander als een ondraaglijke stank. Waar komen die opvallende luchtjes vandaan? En wat is er aan te doen?

SCHAATSKOORTS IN OOSTERBEEK | Het kriebelt al flink bij Sjon Grobbee en zijn zoon Niek van de Oosterbeekse IJsvereniging nu het kwik vaker onder nul komt. Zaterdag spoten ze samen het eerste laagje water op de ijsbaan, dat zondag meteen weer smolt. Maar de twee geven niet op.

WEDSTRIJD LOOPT UIT DE HAND | De wedstrijd tussen DOVO en ACV (1-2) in de derde divisie is zaterdag na afloop uit de hand gelopen. Spelers van beide clubs zochten de confrontatie met elkaar.

