Nieuws gemist? Rotterdamse coronapatiënt belandt in Winterswijk, fietser gespietst en zomercarnaval in Berg en Dal

TERUGLEZENIs het je vandaag niet gelukt om al het nieuws te volgen? Geen probleem, De Gelderlander zet elke dag het belangrijkste nieuws van de dag op een rij. Onze belangrijkste verhalen van 26 september: honderd inwoners van Gelderland moeten zich dit weekend opnieuw laten testen op corona omdat hun eerste test spoorloos is verdwenen en Rotterdammer Metin ligt als coronapatiënt 185 kilometer van huis, in Winterswijk.

NIEUWE CIJFERS Het RIVM maakte vandaag bekend dat er 38 nieuwe coronadoden zijn geregistreerd. Dat bleek later op de dag een vergissing: de GGD IJsselland had ook oude gevallen doorgegeven vanwege ‘administratieve inhaalslag’. De afgelopen 24 uur bleef het aantal besmettingen in onze regio stabiel, wel kenden Berg en Dal en Berkelland een opvallende piek.

Poll Er moet een landelijke lockdown komen om corona te beteugelen Eens

Oneens Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing. Er moet een landelijke lockdown komen om corona te beteugelen Eens (62%)

Oneens (38%)

185 KILOMETER VAN HUIS Waar het in de ziekenhuizen in onze regio nog rustig is qua opname van corona-patiënten, is dat in de Randstad niet zo. In Rotterdam ligt het ziekenhuis zo vol, dat Metin Verdoold (42) van zijn longarts te horen kreeg dat hij overgeplaatst moest worden naar een corona-afdeling in Winterswijk. In de ambulance heeft hij gehuild, vertelt Metin, die zelf nooit had gedacht dat hij zo ziek kon worden van corona.

BERG EN DAL TACKELT de coronadreiging in 2021 met een zomercarnaval. De gemeente hoopt het volksfeest zo alsnog te kunnen vieren.

CORONATESTS KWIJTGERAAKT Het zal je overkomen: je coronatest raakt kwijt. Bij ruim honderd mensen uit Noord- en Oost-Gelderland gebeurde dat afgelopen week. De betrokkenen moeten zich dit weekend opnieuw laten testen, als ze willen weten of ze inderdaad besmet zijn.

Volledig scherm De brandweer slaagde erin de man uit het tuinhek te halen. © Jordi Deckert / Eastview media

FIETSER GESPIETST Even geen corona-nieuws, wel pijnlijk: Een fietser is vrijdagavond in Groessen gespietst op de punt van een tuinhek nadat hij ongelukkig ten val kwam. Hij is door de brandweer uit zijn benarde positie bevrijd en per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

MEGARAT IN RIOOL Een gruwelbericht met een kwinkslag waar vandaag iedereen het over had: dat er een rat in de riolering zit, is op zich niet bijzonder. Maar een exemplaar, groter dan de meeste mensen, daar keken ze in Mexico-City wel van op. Werknemers van de onderhoudsdienst ontdekten er een gigantisch pluchen beest dat een enorme verstopping veroorzaakte in het riool van de hoofdstad.

VITESSE BIJ AJAX Vitesse, dat na een corona-uitbraak bij de staf weer back in business is, aast deze zaterdagavond op een stunt bij Ajax. De Arnhemmers moeten flair en lef tonen, maar vooral niet overmoedig zijn, adviseren ervaringsdeskundigen Remko Pasveer en Thomas Bruns. Volg de wedstrijd hier ons liveblog. Wil je graag een alert als er een goal gevallen is? Download dan nu gratis onze service Goal Alert!

OMT-LID BEZORGD OVER JEUGD Wat doen al die coronamaatregelen met de jeugd van nu? Als lid van het veel bekritiseerde Outbreak Management Team (OMT), als kinderarts én als vader staat Károly Illy uit Tiel al een half jaar op scherp. Werken tijdens de pandemie was een slijtageslag. ,,Ik heb met jongeren te doen, we weten niet wat ze hieraan over zullen houden, vertelt hij in dit interview met De Gelderlander.

Volledig scherm Karoly Illy. © Raphael Drent

DERBY GRAAFSCHAP NEC De Graafschap en NEC jagen op promotie. Met twee clubiconen in het hart van de defensie. Ted van de Pavert wil kampioen worden in Doetinchem, Rens van Eijden droomt bij de Nijmeegse club van glorie via de play-offs. Zondag (12.15 uur) staan ze tegenover elkaar.

Wil je nooit meer nieuws missen uit jouw regio en daarbuiten? Download dan onze nieuwsapp voor je iPhone of Android-telefoon en zet notificaties aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.