Nieuws Gemist? Ruim baan voor het tiny house en ‘grote vriendelijke reus’ Evert (37) is overleden

BRAND MEUBELZAAK | De politie houdt er rekening mee dat de brand die woedde in de Arnhemse meubelzaak Arowonen, is aangestoken. Dat laat een woordvoerster weten. De politie is op zoek naar twee getuigen die mogelijk meer weten.



WEERSTAND TEGEN BLOKKENDOZEN | Langs de A2, A15 en A50 zie je ze steeds meer. De supergrote distributiecentra. Vaak grote, rechthoekige en fantasieloze bouwwerken. Dat moet anders, menen deskundige Cees-Jan Pen en de Overbetuwse wethouder Wijnte Hol. Lees meer.



VERNIELINGEN AAN MONUMENT | Aan de iconische replica van de WACO Glider op Klein Amerika zijn de afgelopen week diverse vernielingen verricht. Marco Cillessen van de Groesbeek Airborne Vrienden, de stichting die zo’n tien jaar geleden het initiatief nam voor het monument en het sindsdien onderhoudt, is ‘boos, verdrietig en verbaasd tegelijk’.



MOTORCROSSER ZWAARGEWOND | Op een crossbaan aan de Wolfersveenweg in Halle is een motorcrosser zwaargewond geraakt tijdens een training. Lees meer en bekijk de video van de hulpverlening na het ongeluk.

GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG | Er komt nieuw onderzoek naar een publiek en geheim deel van een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen D66. Dat maakte het partijbestuur zaterdagmiddag bekend. In het geheime deel wordt partijprominent Frans van Drimmelen ‘grensoverschrijdend gedrag’ verweten. In het openbare deel is dat niet aan de orde.



NA CORONA ONTSLAG | Voor bijna duizend zorgmedewerkers dreigt op korte termijn ontslag, omdat ze inmiddels twee jaar ziek thuiszitten als gevolg van corona. Dat blijkt uit een inventarisatie van FNV. ,,Het applaus voor zorgmedewerkers is veranderd in een klap in het gezicht.’’



OEKRAÏNE-UPDATE | Rusland heeft tienduizenden soldaten verzameld voor een spoedig offensief in het oosten van Oekraïne, zegt de gouverneur van de oostelijke regio Loehansk, waar al weken zwaar strijd wordt geleverd. Serhij Hajdaj stelt dat al honderden Russische genietroepen naar het gebied zijn vervoerd. Lees bij in ons liveblog en bekijk beelden van oorlogshandelingen van de afgelopen dag.

MEGHAN | Meghan Markle (40) heeft zich van haar mooiste kant laten zien op de Invictus Games in Den Haag. Toen ze gisteren voorbij een moeder met kind liep, leende ze hen haar jas uit, uit vrees dat het te koud zou zijn voor de baby.



TAMARA WERD SLACHTOFFER VAN DE TOESLAGENAFFAIRE | Tamara Hardenbol (43) verloor bijna tien jaar geleden onverwachts haar oudste zoon. Het rouwproces was nog maar net begonnen, toen er post van de Belastingdienst op de deurmat landde. Of ze 18.000 euro wilde betalen, anders zou er beslag worden gelegd op het huis. Lees meer.

Quote Die begrafenis, het geld stroomt eruit. Je wil dat het een waardig afscheid is. Maar onze situatie uitleggen aan de Belasting­dienst, dat lukte niet Tamara Hardenbol, slachtoffer toeslagenaffaire

AMATEURVOETBAL | De Treffers heeft de eerste wedstrijd onder interim-trainer Gert Kruys gewonnen. De in nood verkerende tweede divisionist uit Groesbeek versloeg Rijnsburgse Boys. Maandag wacht de volgende klus op weg naar klassenbehoud. Check hier alle uitslagen uit het zaterdagvoetbal in onze regio.



WELK PROBLEEM LOST TINY HOUSE OP? | Tiny houses rukken op in gemeenten in Gelderland en Brabant. Koploper is Oude IJsselstreek, waar honderd huisjes in de diverse dorpen komen. Een eigen minihuis tegen een redelijk betaalbare prijs. Klinkt als dé oplossing in de woningcrisis. Maar is dat wel zo? Lees de reportage en bekijk de video.

NEDERRIJN UREN GESTREMD | Een schip met 2.000 ton diesel aan boord ligt sinds vrijdagavond dwars over de Nederrijn bij Wageningen, ter hoogte van watersportvereniging VADA. Meerdere pogingen om het gevaarte los te krijgen, mislukte. Het schip werd uiteindelijk zaterdag aan het einde van de middag vlot getrokken.



MAN VAN DE ROZE TUTU | ‘Grote vriendelijke reus’ Evert Muis (37) is overleden. De Alphenaar verwierf bekendheid met een foto waarin hij in een roze tutu met zijn dochter op de arm staat. ,,Vandaag (zaterdag 16 april, red.) verloren wij de man die ons verbonden heeft en zoveel harten geraakt heeft. Onze tutu-dragende papa met een missie, MC Sloopkogel, held. En vooral onze vriend. Lieve Evert, wat gaan we je missen.”



TIJD DRINGT VOOR BONY | De rentree van Wilfred Bony op de Nederlandse velden is nog geen succes. De voormalige sterspits van Vitesse heeft bij NEC nog vijf wedstrijden de tijd om zich te bewijzen voor een contractverlenging. De club zal in dat geval diep in de buidel moeten tasten, want als niet-EU-speler moet de Ivoriaan op jaarbasis minimaal 4 ton aan salaris ontvangen.



BEKERFINALE, WAT GAAT HET WORDEN? | Ajax en PSV treffen elkaar morgenmiddag in De Kuip. Inzet: de KNVB-beker. Ajax heeft een keepersprobleem, en moet Maarten Stekelenbug weer opstellen terwijl hij net terug is nadat hij een jaar gedwongen langs de kant stond. En PSV slikte donderdag een zure nederlaag tegen Leicester City in de kwartfinale van de Conference League. Bekijk de voorbeschouwing met beide trainers, Roger Schmidt en Erik ten Hag:

