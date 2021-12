Nieuws Gemist? Run op kerkbanken en de schimmige wereld van seks in ruil voor werk

ANTI-ZWARTE PIET BETOGERS BELAAGD Actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) heeft zaterdagmiddag korte tijd gedemonstreerd in Volendam tegen Zwarte Piet en ‘structureel racisme’ in het dorp. De politie en boa’s beëindigden de demonstratie, die niet was aangemeld bij de gemeente, zei burgemeester Lieke Sievers van Edam-Volendam. De demonstranten werden belaagd met vuurwerk, eieren en oliebollen.



NIJMEGEN DOET SINT-INKOPEN Maar chaotisch werd het niet in de binnenstad. Het drukst is het bij boekhandel Dekker vd Vegt. Daar staan regelmatig rijen van de kassa’s tot achter in de winkel.



JONGEREN FEESTEN DOOR IN DUITSLAND In de Nederlandse discotheken en clubs is het oorverdovend stil, maar pal over de Duitse grens wordt nog gedronken, gedanst en meegeblèrd tot in de late uurtjes. Met Nederlands-getinte feestavonden worden jongeren lekker gemaakt om dáár uit hun bol te gaan. De veiligheidsregio IJsselland vindt dit zeer onwenselijk, maar staat machteloos. Lees meer.



MAX CRASHT MET POLE IN ZICHT Max Verstappen moet zijn grote rivaal Lewis Hamilton morgen voor zich dulden bij de start van de Grote Prijs van Saoedi-Arabië. Hij leek in de slotfase van de kwalificatie op weg naar pole position, maar raakte de muur en strandde. Pole voor Hamilton, Verstappen vanaf plek drie, achter Valtteri Bottas. Lees meer.



Bekijk een samenvatting van de kwalificatie:

KERKBANKEN VLIEGEN DE DEUR UIT Banken van de gesloten kerk in Azewijn blijken zeer gewild. Vandaag vonden maar liefst 39 exemplaren een nieuwe eigenaar. ,,Ik zag in de krant dat ze te koop werden aangeboden. Toen dacht ik: daar moet ik bij zijn.’’ Lees meer.



CAROLINE OPENHARTIG OVER DE OVERGANG De schijnbaar onverwoestbare Caroline Tensen (57) ging door een diep dal tijdens de overgang. Ze vertelt erover in de documentaire Het verboden woord: ‘Als ik zei dat ik mijn lichaam haatte, zei Ernst: wil je niet zo lelijk praten over mijn vrouw?’ Lees een uitgebreid interview met Caroline.



KOMST VLUCHTELINGEN KETST AF Er komt toch geen tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen in Dodewaard. De vluchtelingen zouden op twee boten op de scheepswerf gehuisvest worden. Dat bleek echter niet te doen op de afgelegen locatie, twee kilometer van het dorp af. Het grootste struikelblok zat tussen de gemeente Neder-Betuwe en de bedrijven op de scheepswerf.



EMOE INGEREKEND De loslopende emoe die vrijdag is gesignaleerd in Winterswijk, is vanochtend gevangen op een camping in Aalten. Lees meer.



Beelden van de emoe:

VEROORDEELDE MOORDENAAR TOEVALLIG OPGEPAKT De Koninklijke Marechaussee heeft vrijdagavond op de A12 tussen Babberich en Zevenaar evenaar een man aangehouden die internationaal wordt gezocht voor een moord. Hij moet nog vijftien jaar celstraf uitzitten.



CORONA-UPDATE In de ziekenhuizen liggen nu 2670 coronapatiënten, zo meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn 58 patiënten minder dan een etmaal geleden. ,,Op de ic’s merken we nu absoluut nog geen verschil. Maar als dat verder afvlakt, dan ziet het er iets rooskleuriger uit’', aldus Gommers.



Het RIMV meldt in de afgelopen 24 uur 22.723 positieve coronatests te hebben afgenomen. Dat is boven het dagelijks gemiddelde van afgelopen week. Lees bij in ons liveblog.



ZIEKENHUIZEN SCHROEVEN BEVEILIGING OP Ziekenhuizen huren extra beveiligers in, sluiten ingangen af en leggen contacten met de politie ter voorbereiding op de dreigende code zwart. Ze vrezen voor heftige emoties zodra ze moeten kiezen welke patiënten nog hulp kunnen krijgen.



MEDICI OP STRAAT Zo’n vijftig Nijmeegse medici gaan de straat op om mensen voor te lichten over corona. In hun vrije tijd. ,,Ik hoop dat mensen gaan beseffen hoe ernstig de situatie is.’’ Lees meer.

JONGEREN FEESTEN DOOR IN DUITSLAND In de Nederlandse discotheken en clubs is het oorverdovend stil, maar pal over de Duitse grens wordt nog gedronken, gedanst en meegeblèrd tot in de late uurtjes. Met Nederlands-getinte feestavonden worden jongeren lekker gemaakt om dáár uit hun bol te gaan. De veiligheidsregio IJsselland vindt dit zeer onwenselijk, maar staat machteloos. Lees meer.



VITESSE HAALT UIT Met tweede doelman Jeroen Houwen in de goal klimt Vitesse naar de top-5 van de eredivisie. De Arnhemse formatie zette zaterdagavond Cambuur overtuigend en overdonderend weg. In de kou en regen van Friesland werd bij de keeperswissel meteen ook de grootste zege van de competitie behaald: 1-6.



WERK IN RUIL VOOR SEKS Automonteurs, hoveniers, boekhouders: ondernemers uit allerlei sectoren bieden hun diensten aan in ruil voor seks. ‘Betrouwbare vakmensen’, zo noemen ze zichzelf. Maar garanties dat ze dat ook daadwerkelijk zijn, krijg je niet. „Ik stel mezelf wel voor als ik bij je ben.” Onze verslaggeefster ging op onderzoek uit. Lees hier de reportage.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.