Nieuws gemist? Rusland waarschuwt voor derde wereldoorlog en eendjes veroorzaken ongeluk A12

Rusland waarschuwt voor derde wereldoorlog | De Russische buitenlandminister Sergej Lavrov heeft tegen Russische staatsmedia gezegd dat er een ‘reëel gevaar’ is dat er een derde wereldoorlog komt. Wel zou Rusland zo’n oorlog ontoelaatbaar vinden, stelt hij. Ook wil Rusland de risico’s op een nucleaire oorlog verminderen.

Woningen in Nijmeegse wijk ontruimd | Paniek in de Nijmeegse wijk Waterkwartier: dertig woningen in de Berkelstraat werden dinsdagochtend ontruimd vanwege een gaslekkage. Bewoners mochten ‘s ochtends urenlang hun woning niet in.

Rachel Hazes: ‘Zeker 10.000 euro verdwenen tijdens volmacht na inzinking’ | Rachel Hazes stond vandaag in de rechtbank omdat er volgens haar in 2016 10.000 euro van haar rekening is verdwenen. Hazes stelt dat dat in een periode gebeurde waarin ze een ‘inzinking’ had.

Sterftegolf door griep en corona: flink meer overlijdens in Gelderland, Brabant en Limburg | De griep én het nog steeds rondwarende coronavirus zorgen momenteel dat er al wekenlang flink meer mensen overlijden dan vorig jaar in dezelfde periode. De provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant springen eruit.

Piet Schreuder (97) geflankeerd door familie in het stadhuis van Arnhem.

KAART | Het regent lintjes! Deze mensen krijgen een koninklijke onderscheiding | Honderden lintjes zijn er vandaag uitgereikt tijdens de Lintjesregen, die traditioneel op de dag voor Koningsdag plaatsvindt. Voor het eerst in jaren konden mensen weer fysiek gelokt worden naar het gemeentehuis, om daar onder het oog van vele aanwezigen onderscheiden te worden. Onder wie Arnhemmer Piet Schreuder (97).

Foto’s van naakte, gemartelde vrouw aangetroffen in bij Taghi gevonden Blackberry | Op een Blackberry-telefoon die op 16 december 2019 is aangetroffen bij Ridouan Taghi, die toen werd gearresteerd in Dubai, zijn foto’s aangetroffen van een naakte, gemartelde vrouw. Justitie vermoedt dat het de Nederlands-Marokkaanse Naima Jillal betreft. Zij was in oktober 2019 spoorloos verdwenen nadat ze op de Amsterdamse Zuidas in een auto was gestapt.

Kamila Valieva.

Poetin neemt het op voor betrapte Valieva | De prestaties van kunstschaatsster Kamila Valieva kunnen niet beïnvloed zijn door dopinggebruik, zegt de Russische president Vladimir Poetin. Hij ontving vandaag de Russische medaillewinnaars van de Olympische Winterspelen in Peking voor een huldiging in het Kremlin.

Zwaar ongeval op A12 vermoedelijk veroorzaakt door overstekende eendjes | Overstekende eenden zijn waarschijnlijk de oorzaak van een zwaar ongeval op de A12 ten hoogte van Overberg maandagmiddag. Daarbij raakte één persoon gewond. Maar liefst drie voertuigen waren betrokken bij het ongeval, waarvan één volledig in de kreukels lag.

Barcelona's Ronald Araujo.

Barcelona-verdediger Ronald Araújo kost na verlengen contract een miljard euro | Ronald Araújo verlengt zijn contract bij FC Barcelona. De club meldt op de website dat de verdediger voor nog eens drie jaar tekent en vastligt tot medio 2026. Als andere clubs Araújo tussentijds over willen nemen, moeten ze daar maar liefst een miljard euro voor betalen.

Geoefende vechtmachines van hooligans vormen gevaar voor politie en burgers | Vechtgroepen van voetbalsupporters knokken niet meer alleen tegen elkaar op afgelegen plekken, maar rukken op naar winkelstraten. Ook zoeken ze vaker ‘ruzie’ met de politie bij politieke demonstraties. ,,De kans dat het een keer fout gaat, neem toe.’’

