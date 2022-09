Nieuws gemist? Russisch leger trekt terug • schokkend filmpje van zware mishandeling op school

De Jeugd van Tegenwoordig vervangt vanavond Chef’Special als afsluiter van Appelpop. Eén van de bandleden is geveld door ziekte, schrijven Wouter, Jer, Joshua, Guido en Jan op Instagram.

Rusland trekt zich terug uit twee belangrijke plaatsen in de regio Charkov, zo maakte het Russische ministerie van Defensie vanmiddag bekend. Het gaat om de legers die dreigden ingesloten te raken in Koepiansk en Izjoem.

Nyck de Vries maakt morgen zijn debuut in een Grand Prix van de Formule 1. De coureur uit Sneek vervangt vandaag en morgen bij Williams in Monza de zieke Alex Albon, die kampt met een blindedarmontsteking. De Vries verraste in de kwalificatie.

Rond Arnhem bestaat een wisselend netwerk van bijna vijfhonderd actieve criminelen. Een kwart van hen kan bestempeld worden als ‘aanstormend crimineel talent’. Rond de 20 jaar oud maken zij, veelal met een opvallend gebrek aan empathie, bliksemsnel carrière in de georganiseerde drugsmisdaad. Jonge tieners leren het vak kennen door nicotinezakjes te verhandelen.

Agenten hebben zaterdagochtend vlak na de gewapende overval op de Aldi in Nijmegen een verdachte aangehouden. Ook vonden ze de buit, of een deel daarvan, terug.

Opnieuw zorgt ongedierte voor problemen in Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam. Supermarkt Jumbo moest vrijdag de deuren sluiten op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), in verband met muizen.

Zes mensen zijn zaterdagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk met een stadsbus in de straat Achter het Wild Varken in Den Bosch. Transferiumbus lijn 60 is daar tegen een bushokje gebotst, waar de zes in stonden.

De meldkamer van de veiligheidsregio in Zeeland wordt overspoeld met meldingen van wateroverlast. Dat meldt de veiligheidsregio op Twitter. Op veel plaatsen in de provincie is vanmiddag sprake van extreme regenval.

Een 21-jarige man uit Zutphen is zaterdagochtend rond half 10 om het leven gekomen na een botsing met een vrachtwagen in de Achterhoek. Het ongeval vond plaats tussen Wichmond en Vorden.

NEC is ontsnapt aan een blamage tegen hekkensluiter Fortuna Sittard. De Nijmeegse club faalde in de afronding stevende af op een nederlaag, maar invaller Pedro Marques redde diep in de blessuretijd een punt: 1-1.