Nieuws Gemist? Rutte doet ‘dringende oproep’ voor oud en nieuw en Ratelband heeft baby Betheke voor zichzelf

CORONA-UPDATE | Het goede nieuws van vandaag: Er liggen iets minder zieken met corona in onze ziekenhuizen dan gisteren. Helaas liep het aantal gemelde besmettingen wel weer behoorlijk op. In de regio werden bijna 1000 nieuwe besmettingen gemeld, ruim 250 meer dan gisteren.



Ondertussen werpen de deskundigen van het Red Team de vraag op of de scholen na de kerstvakantie wel open moeten. Volgens de expertgroep die het kabinet adviseert is dat ‘spelen met vuur’.



DE EERSTE PRIK | Het Brabantse Veghel krijgt op 8 januari de primeur van de eerste coronavaccinatie, zo werd vandaag bekend. Een zorgmedewerker zal worden gevaccineerd in het voormalige Jumbo-distributiecentrum. Op deze plekken binnen de regio begint later in de maand de vaccinatie tegen corona.