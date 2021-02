Nieuws gemist? Schaatsers het ijs op, de eindexamens gaan door

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem: De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van donderdag 11 februari 2021.

CORONAKAART De besmettingscijfers beginnen weer terug te gaan naar de ‘normale’ aantallen, al lijkt het er op dat er in de cijfers van vandaag een soort inhaalslag wordt gemaakt. Zo turfde Nijmegen zo’n 50 nieuwe besmettingen, het hoogste aantal sinds een maand.

EINDEXAMENS De centrale eindexamens gaan dit jaar door. Maar leerlingen die ondanks de eerder aangekondigde extra herkansing nét niet slagen, mogen een extra onvoldoende op hun cijferlijst hebben staan. Dat lage cijfer mag niet gescoord zijn voor Nederlands, Engels of wiskunde.

SCHAATSEN Pak je kans dit weekeinde, zeggen twee bloedfanatieke schaatsers uit Velp en Driel. Schaatsen is het perfecte middel tegen een chagrijnig coronabrein. Gezond, sociaal en meditatief. Doe niet moeilijk over botjes, noren of kunstijsschaatsen. Bind onder wat je hebt liggen, of kunt lenen, en ga ervoor. Nadat je hebt gekeken of het ijs veilig is, natuurlijk.

URENLANG PROBLEMEN OP A73 Op de A73 is deze donderdagmiddag een vrachtwagen door de vangrail gereden en in de berm tot stilstand gekomen. De wagen moest geborgen worden en daardoor was urenlang een rijstrook afgesloten. Dat had een flinke file richting Nijmegen tot gevolg.

Volledig scherm De vrachtwagen is in de berm van de A73 tot stilstand gekomen nadat de chauffeur door de vangrail was gereden bij Vierlingsbeek. © SK-Media

SIMPELWEG GELUKKIG Ben Roelofs (94) woont al zeventig jaar in een huurwoning van De Eenvoud en is daarmee de oudste huurder van de jubilerende woningbouwvereniging. ,,Ik ben geboren in 1926, net nadat De Eenvoud de eerste woningen liet bouwen.”

Volledig scherm Ben Roelofs, huurder van woningcooperatie De Eenvoud. © Erik van 't Hullenaar

INGEVROREN Twee eilandwachters van Natuurmonumenten zitten ‘gevangen’ op de Marker Wadden. Het Markermeer is bevroren, ze kunnen niet terug met de boot. ,,We hebben voor drie weken eten bij ons. Dat moet genoeg zijn’’, zegt Daan Vreugdenhil via de telefoon.

Volledig scherm De ingevroren Marker Wadden. © Peter Leenen

ONGELUK MET QUAD Bij een ernstig ongeluk in Nuenen zijn twee jongens gewond geraakt. Eén van hen raakte zwaargewond. Het duo reed op een quad. Die gleed van de weg af en botste tegen een boom aan. Eén van de slachtoffers belandde in de sloot omdat de riem afbrak.

TELEURSTELLING WK AFSTANDEN Voor Patrick Roest is de eerste dag van de WK afstanden op een enorme teleurstelling uitgelopen. De torenhoog favoriet werd op de 5 kilometer verslagen door de Zweedse sensatie Nils van der Poel en moet daardoor blijven wachten op zijn eerste wereldtitel op een individuele afstand.



De 25-jarige Roest finishte in de achtste rit in een tijd van 6.10,05, waarna de vier maanden jongere Scandinaviër een rit later met een persoonlijk record op 6.08,39 uitkwam. Dat was ruim voldoende voor WK-goud. Het brons ging naar de Rus Sergei Trofimov (6.13,02).