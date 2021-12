Nieuws gemist? Schaatspret op de ijsbaan in Winterswijk en energieprijzen breken opnieuw records

Geen tijd gehad vandaag om het nieuws goed te volgen? Wij hebben de oplossing. De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van dinsdag 21 december.

GEEN GELD VOOR VERBREDING RIJNBRUG | Gelderland wil geen extra geld vrij maken en heeft ook geen ingenieus alternatief plan bedacht. En dus ziet de provincie af van verbreding van de Rijnbrug tussen Rhenen en Kesteren. Tot groot verdriet van gemeenten, de provincie Utrecht en inwoners in de regio.

SCHAATSPRET IN WINTERSWIJK | Het was dinsdagmorgen vroeg al een drukte van belang op de natuurijsbaan in Winterswijk. Op de ijsbaan was afgelopen nacht door de sproeiploegen 1 centimeter ijs gecreëerd. Genoeg voor een ochtend schaatsplezier. De eerste groep schaatsers maakte dankbaar gebruik van de baan. Daaronder vooral veel kinderen.

ZORGEN OM PERSONEELSTEKORT DOOR OMIKRON | Ziekenhuizen nemen maatregelen om uitval van personeel door de snelle verspreiding van omikron - de zeer besmettelijke coronavariant- zoveel mogelijk te beperken. Het doembeeld is het Verenigd Koninkrijk waar berichten vandaan komen dat ambulances zelfs uitvallen omdat medewerkers op grote schaal besmet raken.

BLINDENGELEIDEHOND AANGEVALLEN | Blindengeleidehond Pax is dinsdag op een bospad aangevallen door een andere hond. Die nam een hap uit zijn oor. De blinde eigenaar van Pax merkte de aanval niet op. Omstanders wezen hem pas op het station Ede-Wageningen op zijn gewonde hond. ,,Het beest bloedde heftig.’’

Blindengeleidenhond Pax is op het bospad van de Sijsselt in Ede aangevallen door een andere hond.

OPMERKELIJK GESPREK GGD-MEDEWERKER | Een opgenomen telefoongesprek tussen een medewerker van de lokale GGD en een man met wantrouwen jegens het coronabeleid heeft de afgelopen dagen tot commotie geleid. In het gesprek verspreidt de callcentermedewerker desinformatie over corona en vaccins en raadt hij de beller aan om niet zomaar de media te volgen. De GGD reageert verbolgen op het filmpje, dat op sociale media veel gedeeld wordt. ,,Dit is duidelijk niet wat je van een medewerker van GGD Drenthe mag verwachten”, meldt Hans Kox, directeur publieke gezondheid.

LOCKDOWN HEEFT DUBBEL DOEL | Volgens de (onzekere) RIVM-modellen moet Nederland rekening houden met een omikronpiek in januari. Er is tien tot twaalf dagen de tijd om het boosterprikken te versnellen en het aantal infecties laag te houden. De harde lockdown kan de genadeklap zijn voor de deltavariant en zorgen voor vertraging van de omikronvariant.

OPNIEUW STIJGING ENERGIEPRIJZEN | De inkoopprijs van gas en stroom was niet eerder zo hoog als vandaag. Daarmee worden de records van oktober, toen voor het eerst werd gesproken over een energiecrisis, gebroken. De stijging heeft te maken met gestopte leveringen van gas door Rusland en de beslissing van Frankrijk om vier kernreactoren uit te zetten voor extra onderhoud.

LANDELIJKE PINSTORING | Alle circa 3800 geldautomaten en geldstortautomaten van de grote banken in Nederland zijn tijdelijk uitgezet. Geldmaat, de organisatie die de automaten voor de banken beheert, heeft dat gedaan naar aanleiding van een netwerkstoring van de softwareleverancier in Noorwegen. Inmiddels is de storing grotendeels verholpen en zijn de automaten opnieuw opgestart.

Een landelijke storing bij Geldmaat hinderde vandaag de uitgifte van contant geld