Nieuws gemist? Schapen steken de Waal over en slotstuk in discussie over wereldberoemd trapveldje

WERELDBEROEMD TRAPVELDJE Voetballen, hockeyen of welke balsport dan ook: voortaan is het in de weekenden verleden tijd op het speelveld bij de Nijmeegse basisschool De Buut. De gemeente komt met het balsportverbod na nieuw geluidsonderzoek rond de wereldberoemd geworden speelplek waar spelende kinderen en omwonenden lijnrecht tegenover elkaar staan.

POGING TOT MOORD De 48-jarige Eindhovenaar die zaterdagochtend in alle vroegte met een peperdure Porsche Cayenne het huis van zijn ex aan de Fagotstraat in Tongelre binnenreed, wordt verdacht van poging tot moord, mishandeling en bedreiging. Zijn voorarrest werd woensdag verlengd met tenminste veertien dagen. Dat heeft de rechter-commissaris besloten.

Volledig scherm Auto rijdt huis binnen in Eindhoven. © Fotopersburo Bert Jansen/Arno van der Linden

SCHAPENFILE File op de Snelbinder vanochtend. Waar normaal scholieren en forenzen probleemloos over de snelfietsverbinding tussen Nijmegen en Lent razen, trokken nu zo’n 200 Kempische heideschapen de Waal over. Op weg naar Arnhem, waar groene dijken wachten.

Volledig scherm Kudde schapen wordt vanuit Persingen via Waalkade, fietsbrug, Lent naar Arnhem geleid. © Foto: Bert Beelen

OPERATIE RUUD DE WILD De operatie die Ruud de Wild vandaag moest ondergaan nadat bij hem darmkanker was vastgesteld, is succesvol verlopen. Dat laat zijn vriendin Olcay Gulsen weten op Instagram. ‘Operatie is geslaagd! Duurde maar liefst vijf uur, maar het is allemaal gelukt!’, schrijft ze in haar Stories. Volgens Gulsen is Ruud positief en sterk. ‘Hij was mij zelfs nog aan het oppeppen voordat hij het ziekenhuis in liep.’

STEUN VOOR OMTZIGT Bouwien Rutten, oud-fractievoorzitter van CDA Overijssel heeft woensdagochtend haar lidmaatschap van het CDA opgezegd vanwege de kwestie met Pieter Omtzigt. Ze vindt het onder meer een kwalijke zaak dat de partijtop het niet opneemt voor hun stemmenkanon. Ook andere CDA’ers in het land roeren zich.

MOORD OP LOTTE (14) De twee Almelose broers van 15 en 17 jaar, die verdacht worden van het ombrengen van de 14-jarige Lotte uit Almelo, blijven nog eens 30 dagen vast zitten. De rechtbank in Almelo heeft hun voorlopige hechtenis opnieuw verlengd. Hun vader Hans de W. (43) was eerder al wel in vrijheid gesteld. Hij is nog steeds verdachte.

Volledig scherm De 14-jarige Lotte uit Almelo. © Shutterstock/Eigen foto

BEZETEN HOND Het gezin uit Terneuzen dat zondagmiddag werd aangevallen door hun eigen hond, verkeert in diepe rouw. Ze kunnen niet geloven dat hun ‘Beer’ zo compleet door het lint ging. Ze werden in benen en armen gebeten. Niks kon hem stoppen. Naast de verwondingen zitten ze nu met vragen, schuldgevoel en verdriet.

Volledig scherm Beer, de 6-jarige Amerikaanse Stafford. © HV Zeeland

LES VAN VITES Met de mispeer van Vitesse tegen Willem II, een moeizame 0-0, neemt de spanning in de eredivisie toe. De Arnhemse club strijdt voor Europees voetbal. ,,Dan is die tweede plek zaligmakend”, weet fanatiek supporter Bjorn Courbois, vaste gast in De Les van Vites. ,,Maar de vierde plek is óók een Europees ticket. Die is hartstikke belangrijk voor ons.”