Nieuws gemist? Schatkist loopt geld mis door export vieze diesels en explosie van coronabesmettingen in de regio

Grave kan niet onder miljoenen­claim uit

14:35 GRAVE - Een claim van miljoenen euro's. De gemeente Grave komt daar niet meer onderuit. De Hoge Raad heeft het bezwaar dat de gemeente heeft gemaakt tegen een vonnis over de scheepswerf in Grave verworpen. De werf ging in 2012 failliet. De gemeente is aangewezen als schuldige. Een vergunning voor de bouw van schepen van 135 meter lengte werd geweigerd. Onterecht oordeelde de rechter.