Nieuws Gemist? Schijnwerpers schijnen boven Arnhem en stel met dochtertje moet huis uit om wietplantage

KEIHARDE LOCKDOWN Opnieuw gaan we in lockdown. ,,Ik sta hier met een somber gemoed”, zei premier Mark Rutte tijdens de speciaal ingelaste persconferentie met minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) en OMT-voorzitter Jaap van Dissel.



Niet-essentiële winkels moeten vanaf zondag dicht, zo heeft het kabinet besloten. Dat betekent sluiting voor alle scholen, horeca, bioscopen, sportscholen, musea, theaters en bedrijven waar een niet-medisch contactberoep wordt uitgeoefend, zoals kapsalons. Dit zijn de maatregelen op een rij.



WAAROM ZO BANG VOOR OMIKRON? Hoe kan het dat experts zo bang zijn voor de nieuwe corona-variant Omikron? In Zuid-Afrika -waar de variant voor het eerst opdook- valt het tot nu toe mee met de ziekenhuisopnames. Toch is er reden voor grote zorg, zeggen deskundigen.



ZO REGEL JE EEN AFSPRAAK VOOR JE BOOSTERPRIK Wil je je afspraak voor de boosterprik vervroegen? Of moet je ‘m nog maken en krijg je alleen maar mogelijkheden in januari? Er zijn mogelijkheden om veel eerder de oppepprik te krijgen. Lees meer.



NOG SNEL EVEN DE STAD IN De naderende harde lockdown leidde tot grote drukte in diverse winkelcentra. Veel mensen maakten gebruik van waarschijnlijk de laatste mogelijkheid om voor de kerstdagen inkopen te doen. Niet alleen in de winkelstraten was het vol mensen, ook in het verkeer was het flink druk. Op de wegen rond het centrum van Nijmegen stond het lange tijd zelfs muurvast.

VUURWERKBEZITTER BESTRAFT De man die ruim 500 kilo professioneel vuurwerk in zijn kelderbox had, mag zijn huis niet meer in. Dat heeft de burgemeester van Doetinchem bepaald. Die is verbolgen over de vondst. ,,Voorbijgangers en hulpverleners hadden zwaargewond kunnen raken of erger’’, aldus burgemeester Boumans.



VUURWERK ONDERSCHEPT BIJ POSTBEZORGER Vuurwerkhond Sjef draait overuren. De hond is in dienst bij de Inspectie Leefomgeving en Transport en is speciaal getraind om vuurwerk te vinden in postpakketten. Hij heeft in Veenendaal z'n pootjes vol aan zijn werk; dagelijks worden pakketten uit met name Polen onderschept, vol fakkels, cobra's en mortierbommen.



BURGEMEESTER BLAAST FEEST AF Op een industrieterrein in Veenendaal is een groot illegaal feest door de gemeente in de kiem gesmoord. Burgemeester Gert-Jan Kats zou de de organisatoren zelf hebben gebeld en een preventieve last onder dwangsom van 5.000 euro hebben opgelegd. Lees meer.



RAVE LOOPT UIT DE HAND Een illegaal feestje in de bossen tussen Renkum en Wageningen draaide uit op een vechtpartij. Daarbij is een man gestoken met vermoedelijk een mes. Bezoekers kwamen uit het hele land.

WIETTELER MET KIND UIT HUIS GEZET Het was voor eigen gebruik en hij geeft grif toe dat ‘ie fout zat. Toch zijn de gevolgen groot. Een teler van wiet is in Weurt op straat gezet met zijn vrouw en dochtertje. De woningcorporatie is helder: de huurder moet het pand uit.



TAEKWONDO VANUIT EEN ROLSTOEL Als je een spierziekte hebt en in een rolstoel zit, hoef je niet weg te kwijnen. Dat bewijst Tygo van der Heijdt (13) uit Boxmeer. Hij doet vanuit zijn vierwieler aan de vechtsport. ,,Dat geeft een kick.’’



HORECAZAAK NA ÉÉN DAG WEER DICHT De ‘harde’ lockdown valt bij veel ondernemers rauw op het dak, maar voor twee ondernemers in Doetinchem zijn de druiven nog zuurder. Bart Kiers en Nienke Zonsveld konden slechts één dag genieten van hun lunchroom in Doetinchem.



HARTVERWARMENDE ACTIE Tot kilometers in de omtrek zijn de vier enorme lichtbundels te zien in Arnhem. Het lijkt een baken voor een grote houseparty of ander massa-evenement, maar niets is minder waar. Lees meer.



MARK GILLIS KRABBELT OP Hij is weer aan de beterende hand. De wonden die Mark Gillis in zijn gezicht opliep tijdens een overval ruim een maand geleden, zijn grotendeels geheeld. De politie is intussen nog altijd op zoek naar de drie daders die het chalet van de zoon van vakantieparkenmagnaat Peter Gillis, onder meer eigenaar van Vakantiepark Arnhem, binnendrongen.

Volledig scherm Mark (rechts) en Peter Gillis. © Rene Manders/DCI Media

WIE WORDT DE NIEUWE TECHNISCHE DIRECTEUR VAN VITESSE? Welke spelers moeten er deze winterstop bij? En wie mag worden verkocht? Allemaal beslissingen die door een technisch directeur genomen worden. Die is er niet meer bij de Arnhemse voetbalclub, na het vertrek van Johannes Spors. Wij hebben een lijstje met potentiële kandidaten.



VITESSE VERSPEELT VOORSPRONG Vitesse heeft in speelronde 17 van de eredivisie broddelwerk afgeleverd. Op De Arnhemse club verspeelde zaterdagavond op Het Kasteel een 2-0 voorsprong tegen Sparta. De Rotterdamse club poetste twee goals van Nikolai Baden Frederiksen weg. De gelijkmaker viel in de blessuretijd: 2-2.



WAAR IS OMA NELI? Ineens was ze weg. Oma Neli (68) uit Renkum verdween van het ene op het andere moment. Haar man en kinderen in onzekerheid achterlatend. Tien jaar na dato zoeken haar dochter Henny en schoonzoon Gé haar nog steeds. ,,Waar is mamma?’’

Volledig scherm De Kuypersweg in Renkum. Inzet: de 68-jarige Neli van der Schouw. © DG

